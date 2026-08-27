Falleció el excontralor Enrique García

De acuerdo con un reporte preliminar de la Dirección de Policía de Asunción, el excontralor general de la República José Enrique García Ávalos (58) fue encontrado muerto alrededor de las 9:00 de este jueves en su domicilio.

El aviso del deceso fue realizado por la hija, que habría comunicado a las autoridades que García fue encontrado en el piso de la sala sin signos de vida.

Agentes intervinientes de la Comisaría 10ª Metropolitana convocaron a personal de Criminalística y Homicidios, así como a un médico forense y a la fiscal de turno para todos los procedimientos de rigor.

¿Quién fue Enrique García en la función pública?

Procurador General de la República : asumió el cargo durante la administración del presidente Fernando Lugo. Ejerció como representante jurídico del Estado paraguayo en diversos litigios e intervenciones institucionales hasta junio de 2012.

Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción : se desempeñó como asesor principal de la comuna capitalina durante la gestión del intendente Mario Ferreiro. Fue en este periodo cuando se suscitaron los hechos relacionados con la demanda arbitral planteada por la : se desempeñó como asesor principal de la comuna capitalina durante la gestión del intendente Mario Ferreiro. Fue en este periodo cuando se suscitaron los hechos relacionados con la demanda arbitral planteada por la empresa Ivesur.

Contralor General de la República: juró en la Cámara de Diputados el 1 de noviembre de 2016 y asumió al día siguiente en reemplazo del contralor interino Roy Rodgers. Llegó al cargo tras acuerdos políticos impulsados en el Congreso Nacional por el sector de Avanza País y bancadas aliadas.

El caso Ivesur

En el año 2016 la Municipalidad de Asunción fue condenada a pagar una indemnización de más de G. 18.900 millones a la firma Ivesur tras un fallo arbitral. La Fiscalía sostuvo que el escrito de apelación presentado por el municipio para frenar dicho pago era un documento con sello y firma falsificados, alegando que la apelación jamás ingresó en tiempo y forma.

En consecuencia y mientras ya se desempeñaba como contralor, José Enrique García fue procesado por producción y uso de documentos no auténticos en calidad de autor, además de instigación. Tras ir a juicio oral en 2023, la Justicia determinó su culpabilidad, imponiéndole una pena de 2 años de prisión con suspensión de la ejecución a cambio del cumplimiento de reglas de conducta y donaciones a entidades benéficas.

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Juicio político y renuncia a la Contraloría

Tras ser imputado por el Ministerio Público a raíz del caso Ivesur, la Cámara de Diputados aprobó someterlo a juicio político.

En abril de 2019, mientras el Senado llevaba a cabo el juzgamiento político que se encaminaba a su destitución del cargo de contralor, García presentó su renuncia para evitar la sanción legislativa. En su reemplazo asumió el entonces subcontralor Camilo Benítez.

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