Periodísticamente
31 de agosto de 2026 a la - 19:58

AUDIO: ¿Cuánto gana un médico por hora? Esto explica exviceministro de Salud

Dr. Julio Rolón exdirector del Incan
Dr. Julio Rolón exdirector del Incan De cazenave Destinatario foto@abc.com.py Fecha 11-03-2025 20:05Gentileza