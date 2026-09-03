Periodísticamente
03 de septiembre de 2026 a la - 21:05

AUDIO: Médicos rechazan propuesta del Ministerio de Salud y anuncian nueva huelga

En el quinto y último día de la huelga nacional convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED), cientos de profesionales instalaron la «Carpa de la Resistencia» sobre la Ruta Sexta.
En el quinto y último día de la huelga nacional convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED), cientos de profesionales instalaron la «Carpa de la Resistencia» sobre la Ruta Sexta.Lilian Acosta