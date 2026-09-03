Periodísticamente
03 de septiembre de 2026 a la - 20:59

AUDIO: Ministra de salud explica la nueva propuesta presentada a los médicos

Mujer de cabello rubio con lentes habla al micrófono, mientras cinco hombres la observan serios, sentados en una mesa cubierta con mantel negro.
La ministra de Salud, María Teresa Barán (centro), acompañada del ministro de Economía, Óscar Lovera (izquierda) y Javier Giménez, jefe de Gabinete (derecha)Dirección de Comunicación del Ministerio de Salud