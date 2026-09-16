Periodísticamente
16 de septiembre de 2026 a la - 21:40

AUDIO: FEP anuncia acuerdo con el Gobierno

Silvio Piris, presidente de la FEP y Luis Ramírez, ministro de Educación, estrechan manos en el primer encuentro antes de firmar el acuerdo por el reajuste salarial del 5%.
Silvio Piris, presidente de la FEP y Luis Ramírez, ministro de Educación, estrechan manos en el primer encuentro antes de firmar el acuerdo por el reajuste salarial del 5%.Gentileza del MEC
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