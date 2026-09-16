Periodísticamente
16 de septiembre de 2026 a la - 21:43

AUDIO: Pese a acuerdo con FEP, otros gremios docentes siguen firmes con la movilización

Docentes de OTEP-Auténtica manifestaron en Asunción, reclamando mejoras en la educación pública.
Docentes de OTEP-Auténtica manifestaron en Asunción, reclamando mejoras en la educación pública.ABC Color
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