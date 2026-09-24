Periodísticamente
24 de septiembre de 2026 a la - 21:42

AUDIO:Aumenta la importación de vehículos híbridos y eléctricos en Paraguay

La electromovilidad fue el eje del crecimiento de Volvo, que lideró con sus vehículos 100% eléctricos tanto en el segmento premium como en el masivo.
La electromovilidad fue el eje del crecimiento de Volvo, que lideró con sus vehículos 100% eléctricos tanto en el segmento premium como en el masivo.maponte
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