Periodísticamente
28 de septiembre de 2026 a la - 19:47

AUDIO: El legado de Canuto González, el último veterano vivo de la Guerra del Chaco

Canuto González, hombre mayor canoso, sonríe sentado frente a una mesa con mantel colorido en un hogar acogedor.
Canuto González, último héroe vivo de la Guerra del Chaco.
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