Periodísticamente
05 de octubre de 2026 a la - 21:34

AUDIO: ¡Atención!: Anuncian que el jueves también caerían granizos en nuestro país

Bolas de granizo en recipiente, junto a regla amarilla que indica tamaño, en una mesa de madera.
Bolas de granizo tras el temporal del 3 de octubre en Paraguay.Gentileza
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