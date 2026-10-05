Derrota de ANR en Asunción: voto descontento migra a la oposición, dice Beto Ovelar

Tras la elección municipal que se realizó en todo el país ayer, en Asunción resultó ganadora Soledad Núñez, con 133.325 votos (47,78%), frente a los 128.301 sufragios (45,98%) que recibió el candidato perdedor del Partido Colorado, Camilo Pérez, es decir, de acuerdo a los datos de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Núñez ganó por 5.024 votos.

Esto considerando que Camilo Pérez y el movimiento que impulsó su candidatura, Honor Colorado, se impusieron durante las internas que se realizaron el 7 de junio de 2026, al conseguir 240 de las 263 candidaturas a la intendencia, logrando practicamente un monopolio del poder político.

Según el senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, dijo que este monopolio pudo haber influido en que varios colorados descontentos voten por Soledad Núñez, considerando que existe una diferencia de aproximadamente 21.000 votos a favor de Soledad Núñez también votaron por concejales colorados.

“Si uno si hace un análisis epistemológico del comportamiento de las últimas elecciones a las internas municipales, uno se va a encontrar con un fenómeno muy particular pocas veces visto, un monopolio electoral, un predominio electoral sin precedentes de Honor Colorado pero que generó lo siguiente, y eso ya nos da muestras para las elecciones generales. Al no tener disidencia fuerte dentro del partido, uno ya encuentra que ese voto descontento del coloradismo incluso puede emigrar a un candidato de la oposición”, afirmó.

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Partido Colorado sigue teniendo mayoría

Dijo que evaluando los números de Asunción, el Partido Colorado demostró que sigue teniendo una mayoría si se toma como referencia la junta municipal, pese a que eso no se tradujo de la misma manera en el cargo a intendente. Destacó que de igual manera y pese a perder, se hizo una muy buena elección “guste o no nos guste” era un escenario que para el partido es fundamental de cara al 2028.

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Dijo que anteriormente, al tener disidencia interna en el partido, se daba posibilidad en varias regiones donde se disputaba el poder; sin embargo, ahora Honor Colorado monopolizó absolutamente todo. “Entonces, esa gente descontenta con honor colorado, busca una válvula escape”, refirió.

Recordó que cuando en Honor Colorado se mocionó a Camilo Pérez como candidato, él se opuso en un primer momento al plantear que el candidato debía ser Luis Fernando Bernal, actual presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap); sin embargo, consideró que su postura fue una “equivocación” que tuvo que asumir posteriormente.

Recordó que Asunción, pese a que la diferencia por la que ganó la oposición es pequeña, es un centro de irradiación política nacional que pudieron haber ganado como ganaron en la mayor cantidad de municipios en la historia democrática, pero que la derrota tanto en Asunción, como en Ciudad del Este les golpea.

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Consolidación de Baruja

Insistió en que “el votante vota por alguien como él” al ser consultado el motivo de la derrota, además de que como el nuevo sistema los concejales compiten entre ellos, tampoco ocurre el fenómeno en el que todos los votos de la lista de la junta municipal se destinan también al candidato a intendente.

Sobre porque el diputado Yamil Esgaib se enojó con él, dijo desconocer los motivos.

Afirmó que con las derrotas de Camilo Pérez en Asunción, siendo su jefe de campaña el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y de César “Cesarito” Sosa en Villarrica, Juan Carlos Baruja, cuyos candidato ganó en Paraguarí, se consolida la fuerza de este último al haber demostrado que “es toro en su rodeo”, considerando además que son tres de los nombres que se barajan como precandidatos a la vicepresidencia de la República en la chapa liderada por Pedro Alliana y que el propio presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, confirmó, pese a que el mismo Pedro Alliana contrarió al sostener que será quien elija a su candidato a vicepresidente.

De igual manera, dijo que a su parecer, la designación de un precandidato a vicepresidente se debe dar por otras condiciones además de la suma de votos, ya que debe existir una gobernabilidad con el Presidente de la República y recordó casos como los de Fernando Lugo y Federico Franco, siendo que este último apoyó la destitución del mandatario progresista, como también el de Raúl Cubas y Luis María Argaña, quienes fueron forzados a integrar una chapa con dos movimientos totalmente opuestos.