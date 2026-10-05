Caso Ja’umina: 22 años de cárcel para “Ropero” y 5 años para un policía

El Tribunal de Sentencia condenó a 22 años de cárcel a Alcides de Jesús Villasboa Peralta, alias “Ropero”, por el atentado del Ja’umina Fest, ocurrido en San Bernardino. El ataque dejó dos muertos: el blanco del crimen, Marcos Rojas Mora, y la influencer Cristina “Vita” Aranda.

El tribunal estuvo presidido por el juez Federico Rojas e integrado por Dina Marchuk y María Luz Martínez.

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Las condenas

Villasboa fue condenado por homicidio doloso en calidad de instigador, asociación criminal y tenencia no autorizada de armas con serie adulterada.

El suboficial inspector Junior Michael Peralta Díaz recibió 5 años de cárcel por asociación criminal.

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Una deuda de US$ 68.000

Para el tribunal quedó probado que entre Ropero y Marcos Rojas existía un conflicto por una deuda de US$ 68.000, vinculada a una transacción de cocaína.

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El caso fue llevado ante un grupo disciplinario del PCC. Este habría dado a Villasboa un plazo de unos 10 días para saldar la deuda.

En consecuencia, Ropero ordenó el homicidio de Marcos Rojas para evitar el pago.

El ataque del 30 de enero de 2022

El atentado ocurrió el 30 de enero de 2022 en el anfiteatro “José Asunción Flores”, en la zona de sanitarios, durante el Ja’umina Fest. El blanco era Marcos Rojas.

También murió Vita Aranda, víctima colateral del ataque. Hubo además heridos, entre ellos Marcelo Monteggia Díaz, requerido por Bolivia, y José Luis Bogado Quevedo, condenado y requerido por Brasil.