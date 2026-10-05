¿Buscás empleo? Estas son las vacancias de Emplea Py y cómo postularte

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) difundió nuevas ofertas laborales a través de Emplea Py, su plataforma pública de empleo. Son 13 vacancias de empresas de distintos rubros, ubicadas en Alto Paraná, Central y Asunción.

La cartera invitó a los interesados a consultar los puestos, revisar los requisitos de cada uno y postularse a los que se ajusten a su perfil.

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Los puestos y los sueldos

La mayor oferta corresponde a Ciudad del Este, con ocho vacantes: cuatro para repositor, cuatro para cajero/a y tres para ayudante de cocina. Todas tienen una remuneración de G. 3.044.000.

En San Lorenzo, Central, hay una vacante para comprador de insumos, con un salario de G. 3.200.000.

El puesto mejor pagado está en Asunción: asesor técnico comercial, con G. 4.400.000. Es una sola vacante.

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Pocas vacantes y concentradas

Las cifras muestran una oferta acotada. Más de la mitad de los puestos se concentra en una sola ciudad, y en la capital solo se publicó una vacante.

Los sueldos de los puestos operativos superan el salario mínimo, que en julio se ubicaba en G. 2.798.309.

La publicación tampoco detalla horarios ni si se exige experiencia previa. Esos datos deben consultarse en el portal, en la ficha de cada vacante.

Cómo postularte

La postulación es gratuita y en línea. Hay que ingresar a emplea.mtess.gov.py, registrarse y completar el currículum. Luego se elige el puesto de interés y se envía la postulación.