Periodísticamente
05 de octubre de 2026 a la - 21:41

AUDIO: Desaparición de Khael: Detienen a un hombre que estaría involucrado en la desaparición

Cartel de búsqueda con foto de Khael Valdez, niño de 3 años, en abrigo azul con detalles rojos y amarillos.
Se busca al niño Khael Valdez, desaparecido desde el 2 de octubre en San José de los Esteros, Boquerón.
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