Periodísticamente
06 de octubre de 2026 a la - 20:31

AUDIO: Evaluación de las elecciones municipales: esto dice el TSJE tras problemas con el voto asistido

Jorge Bogarín González con chaleco oscuro y gafas, hablando intensamente frente a un micrófono en un entorno institucional decorado.
Jorge Bogarín González, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)ABC TV
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.