Periodísticamente
07 de octubre de 2026 a la - 21:52

AUDIO: Fallecidos que siguen en el padrón electoral: esta es la explicación del TSJE

Mujer de cabello rizado claro, en camiseta clara, interactúa con pantalla, asistida por mujer con chaqueta gris en un centro de votación.
Funcionaria del TSJE orienta a una mujer en el uso de la máquina de votación durante las elecciones municipales del 4 de octubreABC TV
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