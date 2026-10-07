Periodísticamente
07 de octubre de 2026 a la - 21:54

AUDIO: Lo del 2028 desconcentró las elecciones municipales, según “Cesarito” Sosa

César Sosa con camisa oscura habla en un micrófono, rodeado de árboles y decoraciones en rojo y blanco.
César Sosa habló ante una multitud en un acto público en el Guairá.instagram.com/cesarluissosa
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