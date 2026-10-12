Periodísticamente
12 de octubre de 2026 - 19:57

AUDIO: Crecida del río Paraná expulsa a familias de sus casas en Alto Paraná y Misiones

Hombres y mujeres con impermeables amarillos y rojos discuten en un área inundada, con un vehículo de rescate y escombros alrededor.
Seis personas discuten acciones de rescate durante la inundación en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.Tereza Fretes Alonso
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