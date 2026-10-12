Periodísticamente
12 de octubre de 2026 - 19:49

AUDIO: Crecida dispar: Río Paraná está en alerta de inundación y el Paraguay no recupera su nivel normal

Letrero de 'Armada Paraguaya' con escudo nacional y edificios de madera, embarcaciones ancladas en un paisaje costero verde y nublado.
Puerto 7 de Agosto en Carlos Antonio López.Gentileza
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