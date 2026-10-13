Periodísticamente
13 de octubre de 2026 - 21:46

AUDIO: Reprogramación en la Costanera: liberan el tránsito en horario pico para evitar colapsos

Agente de tránsito con chaqueta amarilla en intersección de calles, rodeado de vehículos estacionados y tráfico lento.
Un agente de tránsito regula el tráfico en la Avenida Artigas, mientras los vehículos permanecen detenidos.SILVIO ROJAS FALCON
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