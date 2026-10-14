Periodísticamente
14 de octubre de 2026 - 21:20

AUDIO: Reunión entre HC y Mario Abdo hace “mucho bien” a la República, asegura Wiens

Arnoldo Wiens con camisa blanca y dedo manchado de tinta, sostiene un documento mientras vota en una mesa electoral.
Arnoldo Wiens votó en una mesa electoral en Paraguay durante las elecciones municipales.
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