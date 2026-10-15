Periodísticamente
15 de octubre de 2026 - 21:50

AUDIO: ¿Qué propone el nuevo intendente de Ciudad del Este para evitar la inundación en las zonas afectadas por la crecida?

Dos hombres en canoa, uno con chaqueta oscura y gorra negra, el otro con camiseta azul y amarilla, rodeados de desechos plásticos.
Dos hombres en una embarcación navegan en medio de la inundación en Barrio San Rafael.Tereza Fretes Alonso
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.