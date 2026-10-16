Periodísticamente
16 de octubre de 2026 - 21:29

AUDIO: ANR habilitará la inscripción de movimientos internos desde el 19 de octubre

Cuatro guardias de seguridad, tres con uniforme militar y uno con chaleco, vigilan la entrada del edificio rojo del Partido Colorado.
Cuatro agentes vigilan la sede del Partido Colorado en Asunción mientras varias personas ingresan al recinto.Fernando Romero
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