Buzarquis sostiene que Prieto es el único opositor que hoy puede ganar la presidencia

En un análisis sobre el tablero político de cara a las elecciones presidenciales del 2028, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis afirmó que la oposición debe dejar de lado las especulaciones. Sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, es la figura mejor posicionada en todo el electorado no colorado y representa la única alternativa real con capacidad de disputar y llegar al Palacio de López.

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Buzarquis aclaró que respeta el derecho legítimo de sus correligionarios que aspiran a encabezar la chapa presidencial, pero criticó que hayan perdido un tiempo valioso sin lograr construir un liderazgo de alcance nacional.

Ante este escenario, el parlamentario sostuvo que lo más inteligente y lógico para el pueblo liberal es acompañar la candidatura de Prieto. Argumentó que en la política moderna ya no se puede improvisar ni pretender llegar a la Presidencia sin tener calle, arrastre popular y una estructura sólida trabajada con años de anticipación.

Cuestiona a las encuestas a medida y auditoría de datos

Buzarquis fundamentó su postura manifestando que se basa en mediciones objetivas y metodologías rigurosas que él manda a realizar de manera permanente en los 17 departamentos y los 263 municipios del país. Sostuvo que, para tener datos certeros, es fundamental segmentar el electorado según el peso de cada localidad, distinguiendo entre el voto urbano y rural, así como el comportamiento por local de votación.

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Buzarquis advirtió que no se guía por las publicaciones ni por las bocas de urna, a las que acusó de manipular cifras en favor de candidatos por meros intereses económicos o políticos, tal como ocurrió en las últimas elecciones municipales de Asunción.

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Al referirse a la validez de los sondeos, el senador señaló que audita personalmente las hojas de trabajo de los encuestadores antes de dar cualquier cifra. Explicó que adulterar los resultados de un estudio de mercado para creerse “un cuento” propio es el peor error que puede cometer un equipo político.

La persecución del Gobierno como catalizador político de Prieto

Al analizar la consolidación de Miguel Prieto como el referente opositor más competitivo, Buzarquis indicó que su posicionamiento es el resultado de un proceso sostenido que arrancó con su victoria en la intendencia de Ciudad del Este y se fortaleció cuando el oficialismo buscó destituirlo.

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A criterio del legislador, la seguidilla de imputaciones y procesos judiciales promovidos desde el Gobierno y el cartismo no lograron debilitarlo, sino que terminaron generando el efecto contrario. Esta situación logró instalarlo en la mente de la ciudadanía como una figura de resistencia y una verdadera esperanza de cambio frente a los vicios del poder de turno.

El senador liberal argumentó que el despliegue de recursos judiciales y mediáticos contra el exjefe comunal esteño es la prueba más clara del temor que genera su figura en la cúpula del Partido Colorado.

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Remarcó que, si Prieto fuera un actor marginal que no mueve la aguja electoral, las autoridades no estarían preocupadas ni ocupadas en buscar su inhabilitación política. Concluyó diciendo que la oposición debe ponerse de acuerdo en una metodología transparente para acordar un frente único y una sola lista, porque el objetivo, además de ganar las elecciones, es estructurar un proyecto con capacidad real de gobernar el Paraguay.