En plena crisis cartista, Peña promulga “maquillaje” a jubilación vip parlamentaria

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N.º 7714, fechado el 8 de octubre pasado, que modifica el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los miembros del Poder Legislativo, conocido como la “jubilación VIP”, en un momento de crisis en Honor Colorado.

La normativa quedó sancionada automáticamente en agosto pasado, luego de que la Cámara de Diputados no la tratara dentro del plazo constitucional. El Senado introdujo modificaciones en algunos puntos, pero mantuvieron la esencia del régimen especial.

En junio del año pasado, Santiago Peña afirmó que la ciudadanía que sostiene la jubilación de privilegio de los legisladores criticaba con “ligereza” el hecho de que, por ejemplo, se jubilen con 55 años de edad, solo 10 a 15 años de aporte y cobren una millonaria pensión de G. 30.320.000.

“Yo sé que ciertamente hay mucha gente que con mucha ligereza, cuestiona los supuestos privilegios que tiene la clase política, en este caso los congresistas, pero yo hoy le diría que el Congreso de la Nación, el Congreso paraguayo, por supuesto, salvando todas sus diferencias y su independencia, pero mayoritariamente que quienes han apoyado las leyes que nosotros hemos planteado, definitivamente se merecen (la jubilación vip). Yo no tengo ninguna duda”, dijo el año pasado Peña al ser increpado por la escandalosa jubilación legislativa.

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¿Qué cambios sufrirá la jubilación parlamentaria?

Lejos de lo que pretenden pintar los legisladores con esta modificación de ley, la jubilación de los congresistas seguirá siendo privilegiada, ya que, a diferencia de los trabajadores aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS), los legisladores terminarán cobrando una pensión 10 veces mayor, aportando 10 años menos.

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Esto ya que se mantiene la obligación de aportar solo 10 años para la jubilación extraordinaria y cobrar el 60% de la dieta, y 15 años de aporte para la ordinaria, lo que les da derecho a cobrar el 80% de sus dietas.

De llegar a la jubilación ordinaria en IPS, un empleado que cobra sueldo mínimo, a sus 60 años de edad y 25 años de aporte, llegará a cobrar solo G. 3.044.000.

Para más, a los que no lleguen a cumplir los requisitos de la jubilación en IPS, no se les permite retirar sus aportes, a diferencia de un legislador, que puede retirar hasta el 95% de sus aportes a la Caja Parlamentaria.

Promulgación en un contexto de crisis en el cartismo

La promulgación de la jubilación vip parlamentaria coincide con la crisis en el oficialismo colorado que explotó con la decisión del expresidente Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana y jefe de Honor Colorado, al descartar a Pedro Alliana como postulante de este sector a la Presidencia para el 2028.

La postura de Cartes fracturó el movimiento HC, con algunas fugas confirmadas, como la de los 15 gobernadores que expresaron su apoyo a Pedro Alliana.

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Hoy, el vicepresidente confirmó que una encuesta definirá quién será su compañero de dupla. Indicó que los postulantes son el titular de Diputados, Raúl Latorre; el gobernador de Guairá, César Sosa y el ministro de Industria, Marco Riquelme.