“Ganancia” de Unops a costa de Itaipú ya supera US$ 7,4 millones en un año

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) gestionó contratos entre abril del año y pasado y el mismo mes del actual, por más de US$ 27, 5 millones, unos G. 119.498.000.000.

El organismo internacional, encabezado a nivel local en este momento por Roberto Carrillo Castillo, se queda con el 27% del total del monto de los proyectos, por ser pasapeles en los contratos.

Si tomamos el total de US$ 27,5 millones de dólares de los más de 35 contratos que firmó en el último año, el margen que le dejó la intermediación alcanza US$ 7,4 millones, unos G. 54.000.000.000.

Entre las instituciones más beneficiadas con los contratos que se realizan vía Unops están el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Comisión Nacional Demarcadora de Límites y varias gobernaciones.

Bypasea a la DNCP

Todos los contratos que se firman con recursos mayormente de la Itaipú Binacional, utilizando la Unops, no tienen control y hasta se desconoce el proceso hasta la firma del documento. Con este sistema básicamente se “bypasea” a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Una cuestión relevante es que incluso se suscriben contratos con firmas proveedoras cuyos representantes se encuentran inhabilitados, como por ejemplo la empresa TSV del Paraguay SRL, representada por Jorge Jure. Esta persona se encuentra inhabilitada por la DNCP, debido al incumplimiento de un contrato y mala fe.

Defienden el sistema

El encargado de la Unops en Paraguay, Roberto Carrillo Castillo, publicó por medio de su red social X sobre la función que desempeña el organismo internacional y resaltó que “su foco es ampliar la capacidad de ejecución de los países para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible”, dice en una parte de los gráficos que compartió.

Agrega que apoya al “Gobierno nacional y a otros 18 aliados locales para impulsar el desarrolló del Paraguay”. En ninguna parte de los gráficos que compartió menciona el porcentaje con el que se quedan en cada proyecto o contrato con recursos de todos los paraguayos y cuyo proceso no se puede controlar.

Buscan que no supere el 3% la “comisión”

El contralor Camilo Benítez señaló que no estaban al tanto sobre el alto porcentaje que “comisiona” la Unops por los proyectos. Y adelantó que ya hay una postura del propio presidente de la República, Santiago Peña, para que las gestiones que realiza el ente internacional no superen el 3%. Actualmente comisiona un 27%.

La CGR había manifestado en enero pasado su molestia a la Itaipú con relación a US$ 1.500.000 (11.250 millones de guaraníes) que recibiría la ONG por su “intermediación” en el marco de la ejecución del proyecto 22470-001, convenio 4500057393/2020 “Fortalecimiento a la Contraloría General de la República (CGR) para el control de los procesos de rendición de cuentas y transparencia de la información”.

El ente de control detallaba que la Unops pretendía cobrar US$ 404.000, distribuidos de la siguiente manera: un fee de US$ 107.251, y costos directos de soporte o gestión del proyecto, por un total de US$ 296.749, “lo que representa un 27% del total del proyecto, cuya ejecución se ha proyectado a un plazo inferior a dos años” (sic), indicaba la nota que presentó la Contraloría.