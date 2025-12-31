BASES Y CONDICIONES: PROMOCIÓN “ABC TE REGALA UN HYUNDAI HB20”

1. ORGANIZADOR

La presente promoción es organizada por Editorial AZETA S.A., con domicilio legal en la calle Yegros 745 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en adelante “el Organizador”. Esta acción se rige por las presentes Bases y Condiciones, y se encuadra en la Ley N° 1016/97 “Que establece el Régimen Jurídico para la Explotación de los Juegos de Suerte o de Azar” y sus decretos reglamentarios. La actividad se somete a la planificación, control y fiscalización de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR).

2. VIGENCIA Y ÁMBITO TERRITORIAL

• Plazo: La promoción tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 27 de febrero de 2026, inclusive.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

• Territorio: Será válida exclusivamente dentro del territorio de la República del Paraguay.

3. PARTICIPANTES

Podrán participar personas físicas mayores de 18 años que cumplan conjuntamente con los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadanos paraguayos o extranjeros residentes legales en la República del Paraguay y encontrarse vivos al momento del sorteo y de la entrega del premio.

b) Contar con Documento de Identidad paraguayo vigente.

c) Registrarse y participar conforme a la mecánica establecida en estas Bases y Condiciones.

4. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

La participación en la promoción es gratuita y se realizará exclusivamente a través del sitio web www.abc.com.py, dentro del período de vigencia establecido.

Para participar, los interesados deberán:

a) Registrarse en el sitio web www.abc.com.py consignando una dirección de correo electrónico válida y de uso personal.

b) Validar dicho correo electrónico conforme al procedimiento indicado por el sistema.

c) Iniciar sesión en el sitio web con su usuario registrado y mantener la sesión activa (logueado).

d) Completar íntegramente el formulario de participación habilitado para la promoción, proporcionando datos veraces, exactos y actualizados.

Solo serán consideradas válidas aquellas participaciones que cumplan con todos los pasos mencionados. Cada participante podrá participar una única vez durante toda la vigencia de la promoción.

5. PREMIO

El premio consistirá en un (1) automóvil marca Hyundai, modelo HB20, cero kilómetro, cuyas características técnicas, versión y color serán determinados por el Organizador.

El premio es personal e intransferible y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo ni por otros bienes o servicios.

6. SORTEO Y NOTIFICACIÓN

El sorteo se realizará de forma aleatoria dentro de los quince (15) días hábiles posteriores al cierre. El acto será fiscalizado por un Escribano Público para garantizar la transparencia del sistema y la integridad de los datos financieros y de azar. El ganador será notificado mediante los datos de contacto proporcionados y los canales oficiales del Organizador. El ganador deberá acreditar su identidad mediante Documento de Identidad vigente para coordinar la entrega del premio.

7. RECLAMO DEL PREMIO Y CADUCIDAD

De cumplimiento obligatorio según la Resolución CONAJZAR N° 19/2021y la Ley N° 1016/97 (modificada por Ley N° 4392/11):

• Plazo de Reclamo: El ganador deberá reclamar su premio dentro de los sesenta (60) días corridos posteriores al sorteo.

• Destino Legal de Premios no Reclamados: Si transcurrido dicho plazo el ganador no se presentara, el 100% (cien por ciento) del valor del premio será destinado al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (FONARESS).

• Notificación a la Autoridad: El Organizador informará a la CONAJZAR sobre cualquier premio no entregado dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes posterior al vencimiento del plazo.

8. GASTOS

El Organizador asumirá expresamente los siguientes gastos vinculados al premio:

- La entrega de un (1) automóvil marca Hyundai, modelo HB20, cero kilómetro.

- Los gastos correspondientes a la transferencia de dominio del vehículo, incluyendo honorarios y aranceles registrales necesarios para su inscripción a nombre del ganador.

Serán de exclusiva responsabilidad del ganador, sin que la siguiente enumeración sea taxativa:

- Impuestos, tasas y tributos de cualquier naturaleza que pudieran corresponder.

- Patente municipal, habilitación y seguros obligatorios o voluntarios.

- Cualquier otro gasto posterior a la entrega del vehículo que no se encuentre expresamente asumido por el Organizador.

El Organizador no asumirá ningún gasto distinto a los expresamente indicados en el presente artículo.

9. RESPONSABILIDAD

El Organizador no será responsable por fallas técnicas, errores de conexión, interrupciones del sistema ni por el uso que el ganador haga del premio una vez entregado.

10. DATOS PERSONALES

Los datos personales proporcionados por los participantes serán tratados conforme a la legislación vigente y utilizados exclusivamente para fines relacionados con la presente promoción y las acciones comunicacionales del Organizador.

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en la promoción implica el conocimiento y aceptación total e incondicional de las presentes Bases y Condiciones.

12. MODIFICACIONES

El Organizador se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar la promoción por causas justificadas, fuerza mayor o disposiciones legales, sin que ello genere derecho a reclamo alguno.

13. JURISDICCIÓN

Para cualquier controversia derivada de la presente promoción, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.