12 de febrero de 2026 - 01:00

Cardinal Romance invita a vivir el amor con una programación especial y premios

Adela Mercado y Jorge Puig estarán este sábado 14 acompañando a la audiencia de la 98.5 FM Cardinal Romance.
Cardinal Romance se prepara para vivir el amor a pleno este 14 de febrero, con una programación especial en la 98.5 FM desde las 9:00. Las canciones más románticas, enlaces desde exteriores y premios serán parte de esta gran celebración del Día de los Enamorados.

Cardinal Romance se prepara para celebrar con todo este Día de los Enamorados. Además de acompañar a la audiencia con la mejor música romántica, la 98.5 FM ofrece importantes premios y, además, prepara una programación especial para este 14 de febrero.

Mañana viernes 13 se estarán regalando tres pares de entradas para el concierto de Sin Bandera, que será el próximo 21 de febrero en el SND Arena; además de tres vales de 1 noche para dos personas en el Palmaroga Hotel junto con tres arreglos de Alejandría Arte Floral.

Para las entradas al concierto de Sin Bandera, la dinámica consiste en que cada vez que suene una canción del dúo en la 98.5 FM, se debe enviar el nombre del tema y los tres últimos números de la cédula de identidad al WhatsApp (0974) 985-985.

En tanto, para los vales de hotel y arreglos florales se debe ingresar y seguir a la cuenta de @cardinalromance en Instagram y comentar en la publicación respectiva etiquetando a esa persona especial.

La emisora también ofrecerá este sábado 14 de febrero una programación especial, a partir de las 9:00. Desde estudios y hasta el mediodía estará Jorge Puig, mientras que Gaby Mallorquín estará desde Plaza Norte compartiendo con los oyentes.

Gaby Mallorquín estará presente en Plaza Norte para compartir con los oyentes el Día de los Enamorados.
De 12:00 a 15:00 estará Adela Mercado compartiendo con la audiencia desde el estudio de la radio, mientras que Denise Hutter estará en Plaza Norte.

Tere Franco llegará de 15:00 a 18:00, acompañando desde el estudio a las canciones más románticas. En tanto, Sonia Delgado estará presente con enlaces desde Plaza Norte.