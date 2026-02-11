“Embarcate al amor” ofrece una actividad especial para los enamorados

Varios artistas serán parte de “Embarcate al amor”, una celebración especial por San Valentín, que tendrá como escenario al Centro Cultural del Puerto de Asunción.

El evento reunirá música de diversos estilos para disfrutar de una velada especial junto al río, en la que también se podrán encontrar artículos especiales para la ocasión en la feria de emprendedores y artesanías.

En escena estará el cantante Roger Romances, presentando un espectáculo tributo a Luis Miguel; mientras que la cantante y compositora Erika Estigarribia se presentará acompañada por Vidal Romero (guitarra, teclados) y Guido Faggiani (percusión), para ofrecer un repertorio de bossa nova, guaranias, boleros y baladas.

El grupo Spirit Cover Band también estará presente en este festival, con una selección de baladas rockeras de todos los tiempos. La agrupación está conformada por Francisco Troncoso (voz principal), Jorge Cáceres (guitarra eléctrica), Carlos Oviedo (bajo), Ariel Mendieta (teclado y coros) y Micky Correa (batería y coros).

Si bien el acceso al festival es libre y gratuito, también habrá mesas exclusivas con consumición incluida, con ubicación frente al escenario y servicio de mozos. Las mismas se pueden reservar al WhatsApp (0981) 417-541.

El evento es realizado en forma conjunta entre la productora independiente Solushow y el Centro Cultural del Puerto de Asunción, en el marco de una serie de propuestas de trabajo para dar vida a este emblemático sitio.