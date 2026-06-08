Cómo será el cronograma de la Albirroja en los próximos días y cuándo habla Gustavo Alfaro

La sellección paraguaya continúa con su preparación en San José, California, donde ultimará detalles antes de su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro definió el cronograma de actividades que desarrollará la Albirroja entre el lunes 8 y el jueves 11 de junio, días previos al encuentro frente al anfitrión Estados Unidos por el Grupo D.

El lunes 8, el plantel entrenará desde las 17:30 (21:30 de Paraguay) en el Spartan Soccer Complex, en una práctica abierta al público por protocolo FIFA. La prensa también tendrá acceso a la cobertura de la movilización.

Para el martes 9, la selección volverá a trabajar desde las 17:00 (21:00) en el mismo escenario, aunque en esta ocasión los medios podrán observar únicamente los primeros 15 minutos de la sesión.

El miércoles 10 será la única jornada completamente cerrada, con entrenamiento programado para las 17:15 (21:15), también en el Spartan Soccer Complex.

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Finalmente, el jueves 11 se desarrollará la última práctica previa al debut desde las 09:00 (13:00), nuevamente con acceso limitado para la prensa durante el inicio de los trabajos.

¿Cuándo hablará en conferencia de prensa Gustavo Alfaro?

Luego de la movilización de la selección por la mañana del jueves 11, ese mismo día pero a la tarde de Los Angeles, noche de Paraguay, hablará el entrenador Gustavo Alfaro.

Alfaro estará desde las 18:45 (22:45), acompañado de un futbolista en el que brindarán una conferencia de prensa en la sala de conferencias del Los Ángeles Stadium, en la antesala del estreno mundialista.