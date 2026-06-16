ABC Color fue seleccionado para participar del AI Video Lab 2026 de la SIP y Google

Tras un proceso de selección en el que se evaluaron decenas de postulaciones de alta complejidad técnica, un total de 41 medios de comunicación de referencia provenientes de 11 países de la región fueron elegidos para participar del programa. Las organizaciones seleccionadas pertenecen a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay —donde ABC Color figura entre los destacados—, República Dominicana y Venezuela.

“Estamos entusiasmados de celebrar nuestra cuarta colaboración con la SIP para continuar apoyando a los medios de la región en su transformación digital. En esta edición hemos apostado por el video, convencidos de que es el formato con mayor dinamismo y crecimiento actual, ofreciendo una oportunidad estratégica para conectar con nuevas audiencias”, señaló Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

Por su parte, Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, indicó: “Este programa ofrece a las redacciones herramientas concretas para fortalecer sus capacidades audiovisuales, ampliar sus audiencias y explorar nuevas oportunidades de crecimiento sostenible. Agradecemos el compromiso de Google News Initiative y el trabajo de Marktube para hacer posible esta iniciativa que contribuirá al desarrollo del periodismo de calidad en América Latina”.

Las organizaciones seleccionadas formarán parte de un programa intensivo de aceleración estructurado en tres etapas: capacitación especializada, consultorías personalizadas y acceso a recursos estratégicos para diseñar e implementar proyectos de transformación audiovisual e innovación digital.

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El objetivo central del proyecto es sumar a la evolución de los lenguajes narrativos digitales y promover la adopción ética y eficiente de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo de producción, edición y distribución de video. Asimismo, busca dotar a las redacciones de capacidades operativas de nivel superior y salvaguardar la integridad del oficio periodístico mediante la integración estratégica de tecnologías emergentes.

El diseño y la ejecución operativa del programa están a cargo de Marktube Group, firma especializada en aceleración digital. La organización configuró una currícula que abarca desde el dominio técnico de plataformas de video y nuevas tendencias narrativas, hasta la automatización e implementación de soluciones de IA aplicadas a la eficiencia audiovisual.

“El verdadero valor de este programa radica en la combinación de una ejecución rigurosa y el acceso al conocimiento más avanzado disponible en la industria. Nos hemos asegurado de traer a expertos de primer nivel, complementado con una metodología y un seguimiento detallado de cada medio para garantizar que la teoría se traduzca en un impacto real para la prensa en América Latina”, destacó Ezequiel Arbusti, CEO de Marktube Group.

Las actividades del AI Video Lab 2026 comenzarán oficialmente esta semana, poniendo en marcha un plan de trabajo que culminará en diciembre de este año con la presentación de los proyectos desarrollados.