ABC integra grupo de medios que implementa IA con impacto real

El diario ABC de Paraguay fue parte de este programa concebido para fortalecer las capacidades estratégicas y operativas de los medios de Latinoamérica y el Caribe, integrando la IA como un habilitador transversal del ciclo de vida de productos y flujos de trabajo.

Más de 20 medios de la región han implementado soluciones concretas de inteligencia artificial que trascienden la experimentación y abordan desafíos críticos de negocio, desde la automatización de procesos y la generación de nuevos ingresos hasta la optimización de coberturas informativas en tiempo real.

ABC Vision

En el marco de esta iniciativa, gracias a los conocimientos adquiridos y los fondos recibidos, ABC desarrolló la herramienta ABC Vision. Esta, utilizando la inteligencia artificial crea un sistema de etiquetado de imágenes que potencia los procesos de búsqueda y procesamiento del enorme caudal de fotografías que cada día utiliza la página web más visitada del Paraguay.

“Utilizando IA, esta herramienta resuelve un problema de los periodistas de nuestra redacción en lo que respecta al uso eficiente del tiempo y la clasificación del acervo fotográfico, apelando al etiquetado inteligente que utiliza reconocimiento facial y geolocalización, entre otros features”, explicó Natalia Daporta, editora de ABC Digital.

Periodismo, IA y sostenibilidad

“El AI Product Lab refleja el enorme potencial de la innovación cuando se combina con talento, compromiso y una visión clara de futuro. Hemos visto un entusiasmo extraordinario por parte de los medios participantes, que han pasado de explorar la inteligencia artificial a integrarla de manera concreta en sus operaciones. En un momento de transformación profunda para el periodismo, este programa demuestra que es posible fortalecer la sostenibilidad, la calidad y el impacto del trabajo periodístico. Agradecemos especialmente a Google por su apoyo estratégico para hacer posible esta iniciativa”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

“En Google, nos entusiasma ver cómo los medios en América Latina están incorporando el uso de la IA para mejorar procesos. Más allá de la tecnología, lo que realmente nos inspira es observar cómo están integrando la IA para redefinir el periodismo, haciéndolo no solo más eficiente, sino más sostenible. Nos alegra ser parte de este camino, viendo cómo la innovación regional está marcando un nuevo estándar para la industria,” compartió Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

La metodología fue la clave del éxito. El programa se estructuró en tres etapas: primero, una fase formativa de 12 sesiones grupales con expertos internacionales que brindaron el conocimiento base; segundo, talleres de prototipado intensivos (workshops 1:1) diseñados para traducir ideas abstractas en prototipos viables; y, finalmente, el acceso a fondos de implementación junto con acompañamiento técnico personalizado durante tres meses, para asegurar el despliegue de las soluciones.

“La diferencia fundamental de este programa radica en la incorporación de los talleres de prototipado. No nos quedamos en la teoría; la metodología obligó a los medios a pensar en términos de ‘producto’, validando la viabilidad técnica y el impacto financiero de cada idea antes de escribir la primera línea de código”, consideró Ezequiel Arbusti, directivo de Marktube Group.

Los workshops para diseñar los prototipos funcionaron como una aceleradora interna. Durante estas sesiones, los mentores trabajaron con equipos interdisciplinarios de cada medio. Se utilizaron herramientas de diseño de producto para definir el producto mínimo viable (MVP), mapear los flujos de datos y establecer objetivos y resultados clave medibles, garantizando que la inversión de tiempo y dinero tuviera un retorno operativo claro.

El impacto ha sido tangible. Los medios participantes desarrollaron soluciones que mejoran la eficiencia operativa, fortalecen la toma de decisiones basada en datos y abren nuevas oportunidades de negocio.

“Vimos una evolución impresionante. Pasamos de medios que tenían miedo o curiosidad por la IA, a equipos técnicos que hoy son capaces de diseñar arquitecturas RAG o agentes inteligentes que interactúan directamente con sus bases de datos para generar valor informativo real”, afirmó Rolando Castañón, jefe de las mentorías técnicas del programa.

Los medios que recibieron fondos y acompañamiento

Los medios que recibieron fondos y acompañamiento para ejecutar sus proyectos, además de ABC, fueron Agencia Ocote (Guatemala), Búsqueda (Uruguay), Confidencial (Nicaragua), CR Hoy (Costa Rica), Diario El Heraldo (Honduras), Divergentes (Nicaragua), El Nacional (Venezuela), El País (Uruguay), El Regional del Zulia (Venezuela), La Hora (Ecuador), La Nación (Costa Rica), La Prensa (Nicaragua), La Prensa (Panamá), La Prensa Gráfica (El Salvador), Listín Diario (República Dominicana), Montevideo Portal (Uruguay), Prensa Libre (Guatemala), Redacción Regional (El Salvador), Revista Nómadas (Bolivia) y Televisora de Costa Rica - Teletica (Costa Rica).