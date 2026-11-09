ABC ganó el B2B Paraguay 2026 en la categoría “Diario Digital e impreso”

Con amplia presencia de referentes del ecosistema empresarial, música en vivo y celebración, los Premios B2B Paraguay celebraron exitosamente su tercera edición, en una noche dedicada al reconocimiento de las empresas que desempeñan un papel estratégico como proveedoras de productos, soluciones y servicios para el mercado corporativo nacional.

La ceremonia, realizada en Talleyrand Costanera, reunió a representantes de distintas compañías y sectores económicos del país, quienes fueron protagonistas de una gala que puso en valor la confianza, la calidad y el compromiso de las marcas que acompañan el desarrollo de otras organizaciones.

B2B Paraguay es un proyecto concebido por Revista PLUS bajo el concepto Business to Business (negocios entre empresas) y constituye un reconocimiento anual orientado a destacar la excelencia, la innovación y el desempeño de las compañías que forman parte de la cadena de valor del sector empresarial.

Durante la velada fueron premiadas las marcas mejor valoradas por las propias empresas que utilizan sus productos y servicios, reafirmando el propósito de distinguir a aquellas organizaciones que contribuyen al crecimiento de sus clientes y al fortalecimiento de la economía paraguaya.

Un reconocimiento respaldado por el mercado empresarial

Uno de los principales diferenciales de los Premios B2B Paraguay es que los reconocimientos se sustentan en una investigación de mercado desarrollada por Consultora CCR, mediante un estudio dirigido a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

En su edición 2026, el proyecto contempló 63 categorías evaluadas, con el objetivo de identificar a las compañías mejor posicionadas en la preferencia del mercado corporativo.

La premiación destacó a empresas que, a través de sus productos y servicios, contribuyen al desarrollo de sus clientes y mantienen un compromiso sostenido con la calidad, la innovación y la satisfacción empresarial.

En este ámbito, los vínculos comerciales suelen construirse sobre relaciones de largo plazo, en las que factores como la confianza, el cumplimiento, la calidad del servicio y la capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes desempeñan un papel determinante.

“Los Premios B2B Paraguay son el reconocimiento de las empresas para aquellas compañías que les permiten seguir creciendo y contribuyendo a la economía y a la sociedad en general”, explicó René Ríos, director de Revista PLUS.

El ejecutivo destacó la importancia que adquieren estas relaciones comerciales dentro del funcionamiento de las organizaciones, donde los proveedores y prestadores de servicios pueden convertirse en aliados estratégicos para el crecimiento y la continuidad de las operaciones.

Una iniciativa que se consolida en el ámbito corporativo

La tercera edición marcó un nuevo capítulo para los Premios B2B Paraguay, una iniciativa que nació con el propósito de dar visibilidad a las compañías que impulsan el desarrollo del mercado empresarial desde sus respectivos sectores.

El proyecto fue concebido originalmente a finales de 2019, aunque su implementación quedó postergada debido a la pandemia. Posteriormente, Revista PLUS retomó la iniciativa y concretó su primera edición en 2024, seguida de una segunda entrega en 2025.

Con la edición 2026, los premios continuaron fortaleciendo su presencia dentro del calendario de reconocimientos empresariales del país, destacando el valor de las relaciones comerciales y la importancia de contar con proveedores competitivos, innovadores y comprometidos con sus clientes.

La gala también representó una oportunidad para poner en primer plano el aporte de las marcas que participan activamente en las cadenas de valor de las empresas paraguayas, reconociendo su contribución a la eficiencia, productividad y competitividad del mercado nacional.

Esta tercera edición contó con Monumental y Telefuturo como Media Partners, acompañando la difusión y cobertura del evento, además del apoyo de Fortín.

Revista PLUS, impulsando el reconocimiento empresarial

Revista PLUS es un medio especializado en economía, finanzas y negocios que desarrolla contenidos dirigidos al sector empresarial paraguayo desde el 25 de marzo de 2006.

A lo largo de su trayectoria, impulsó congresos, conferencias, exposiciones, workshops y proyectos de reconocimiento empresarial, entre ellos el tradicional Top of Mind.

En 2024 incorporó a su portafolio los Premios B2B Paraguay, una iniciativa enfocada en reconocer la reputación y el desempeño de empresas nacionales e internacionales que brindan productos, servicios y soluciones al mercado corporativo.

Con una tercera edición celebrada exitosamente, los Premios B2B Paraguay 2026 reafirmaron su objetivo de reconocer a las marcas preferidas por las empresas y poner en valor el aporte de sus proveedores al crecimiento y desarrollo económico del Paraguay.