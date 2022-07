Hay mejor proyecto para Mdme. Lynch

El costo sería mucho menor, lo mismo que el tiempo de construcción, no requiere expropiaciones, da soluciones a todos los giros y se ahorra el oneroso mantenimiento de los cabos de acero. Las consultoras se encuentran estudiando diferentes alternativas para los distintos cruces en Madame Lynch. La última analizada por los técnicos y elevada a consideración del Ministerio de Obras es la propuesta de una solución mixta, que abarca un viaducto, túnel y rotonda, a tres niveles, para Aviadores del Chaco y Madame Lynch (ver gráfico de arriba).



"Esta alternativa es interesante porque soluciona, a un costo relativamente bajo, todos los giros sin mayores expropiaciones. Esta alternativa no necesita tecnología ni experiencia constructiva extranjera", explicó sobre el particular el Ing. Hermann Pankow, especialista en el área de la construcción civil y viaductos.



Pankow obtuvo su maestría en la Universidad Federal de Paraná (BR) y es egresado de la UNA.



Agregó que las soluciones estructurales son sencillas y que los materiales están disponibles localmente.



"Aún es prematuro saber si esta propuesta será la definitiva, pero a mi criterio, si logra pasar análisis más profundos sobre la fluidez del tránsito estimado para los giros, el estudio de suelo y conceptos de estética, podría ser el proyecto buscado", alegó.



Dijo que la funcionalidad, costo, practicidad para construir, seguridad y estética son los objetivos que se buscan en una obra de esta importancia.



"Un proyecto eficiente debe tener todos esos objetivos cumplidos en simultáneo", sentenció.



Manifestó también que la nueva propuesta no requiere mayores expropiaciones, es mucho más barata que las atirantadas inicialmente propuestas por arquitectos, el "arpa" (como la denominaron algunos ingenieros). La solución presentada no tendrá un alto costo de mantenimiento, se puede terminar mucho más rápido y la técnica no es desconocida por las empresas locales.



Referentes de la construcción habían alertado sobre las desastrosas consecuencias que acarrearía la puesta en práctica de los cuestionados diseños anteproyectados por el MOPC para los anunciados viaductos, que proponían estructuras soportadas por cabos que, además de ser más onerosas, no se justifican para cruzar avenidas de 40 metros.



Cuesta hacerlas en tiempo y dinero, mantenerlas y encontrar empresas que puedan competir en una licitación para construirlas (no hay experiencia previa de puentes atirantados en Paraguay).



Los pasos a desnivel estarán localizados en Calle Ultima, en sus intersecciones con Santa Teresa, Aviadores y la Transchaco. Para estos tres puntos fueron elaborados planos de viaductos con los cuestionados cabos y que fueron preseleccionados por la oficina de proyectos de la cartera de Obras.



Pese a las observaciones presentadas por referentes de la construcción sobre los diseños tentativos, los que los proyectaron alegaban que estos serán emblemáticos y daría una imagen distinta a la ciudad.



Puentes colgantes son para salvar las grandes distancias



Sobre el proyectado viaducto para la intersección de Calle Ultima con Aviadores del Chaco, donde inicialmente se anunció que se emplearía una suma cercana a los US$ 7.350.000, los especialistas del área manifestaron que no se "justificaba absolutamente esa inversión", ya que pasos a desnivel más eficientes y modernos podrían costar hasta tres veces menos.



Uno de los especialistas consultados manifestó en su momento que las soluciones estructurales presentadas por el MOPC lucen exageradas y poco eficientes.



"Puentes colgantes a través de tensores, son realizados para salvar grandes distancias y cuando es difícil de colocar pilares (si hay agua), no siendo el caso en ninguna de las intersecciones licitadas", dijo.



Los costos de mantenimientos de estas estructuras también son bastante significativos.



De qué sirve tardar en hacer una obra de esta magnitud, de manera poco eficiente, y en el caso de Aviadores del Chaco y Mdme. Lynch, donde la avalancha de vehículos que va a Asunción por Aviadores quedará atrapada de nuevo en los cruces de Aviadores con Santísima Trinidad, Santa Teresa y San Martín, pudiendo solucionar esas intersecciones con el ahorro obtenidos con propuestas más eficientes", subrayaba el especialista.



En estos momentos dos consultoras se están encargando de la elaboración de los proyectos finales de ingeniería para los pasos a desnivel en las tres intersecciones mencionadas.



Dos consultoras fueron las adjudicadas



Los estudios de referencia del viaducto localizado en Avda. Madame Lynch y Avda. Aviadores del Chaco están a cargo de la empresa Tecno Dinámica SRL. Es representante legal de esta empresa el Ing. Julio Vicente Ullón Espínola.



La adjudicación fue por un monto total de G. 890.940.200, IVA incluido. Por Nota Nº 006/2010 del 14, de octubre pasado, la empresa de referencia solicitó el pago inicial por importe de G. 77.371.240, equivalente al 20% del monto contractual de la Fase I: Estudios de Factibilidad de estos servicios. El valor total de la Fase I es de G. 386.856.200, IVA incluido.



Los estudios de ingeniería de los dos viaductos proyectados para la intersección de Madame Lynch y Santa Teresa, así como de Madame Lynch y Ruta Transchaco, por resoluciones Nº 1833 y Nº 1836 fueron adjudicados al Consorcio Santa Teresa. Son representantes legales de este grupo los ingenieros Alcides Giménez y Amílcar Troche.