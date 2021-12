Los vicios del lenguaje: clasificación, ejemplos y actividades

Definición de los vicios del lenguaje

Los vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Involucra tanto la dicción como el vocabulario, pues comprende todos los factores que alteran el flujo normal de la comunicación.

Lea más: Las funciones del lenguaje

Clasificación de los vicios del lenguaje

El dequeísmo

El dequeísmo es una incorrección frecuente en la utilización de los verbos transitivos de dicción o pensamiento: pensar, imaginar, suponer, creer, opinar, aconsejar.Por ejemplo: Pienso de que está equivocado. (Pienso que está equivocado).Aclaro de que no fue mi intención.

Queísmo

El queísmo es el uso incorrecto de “que” sin la preposición “de”.Por ejemplo: Llegó la hora que me lo digas. (Llegó la hora de que me lo digas).No cabe duda que María lo recibió. (No cabe duda de que María lo recibió).

Cosismo

Es un vicio de construcción que consiste en abusar del uso de la palabra “cosa”, por pobreza de vocabulario. Por ejemplo: El altruismo es cosa rara.

Lea más: La oración gramatical

Anfibología

La anfibología es el doble sentido de la palabra. Esta oscuridad en la expresión puede dar más de una interpretación.Por ejemplo: Medias para señoras de algodón. (¿Existen señoras de algodón?)Ventilador de bolsillo eléctrico.

Arcaísmo

Son las frases o expresiones que cayeron en desuso.Por ejemplo: Vuestra Excelencia. (Su excelencia).

Barbarismo

Este vicio consiste en pronunciar mal las palabras o en emplear palabras impropias. Es también el abuso con vocablos extranjeros. Por ejemplo: Está okéi. (Está bien).Tenemos que praticar la solidaridá.¿Qué onda?

Cacofonía

Encuentro o repetición de las mismas sílabas o letras. La construcción de las frases resulta desagradable al oído.Por ejemplo: Ára da la vara a Aarón. Tanto molestan tantos tontos cuanto un solo tonto no tanto.

Exranjerismo

Uso innecesario de una voz, una frase o un giro de un idioma extranjero. Por ejemplo: El libro fue un best-seller. (Éxito de venta). Nos quedaremos en un bungalow. (Casa de campo).

Lea más: Componentes básicos del léxico de la lengua española

Idiotismo

Es un modo de hablar contrario a las reglas gramaticales. Por ejemplo: La alcanzabilidad del programa deja mucho que desear. (El alcance). Me alegro de que me haga esta pregunta. (Su pregunta es acertada).

Impropiedad

Es la falta de propiedad en el uso de las palabras al emplearlas con un significado distinto del que tienen.Por ejemplo: Es un empresario arrogante. (Es un ejecutivo audaz).Julián ostenta el cargo de concejal. (Julián ejerce el cargo de concejal).

Neologismo

Es un proceso regular de la lengua. Sin embargo, ocurren alteraciones cuando el hablante deforma la lengua inventando o construyendo alguna palabra fuera de las convenciones y con pocas posibilidades de integrarse adecuadamente al sistema. Por ejemplo: La aerocriptografía (Representación de las figuras de vuelo acrobático) me apasiona.

Pleonasmo

Es el empleo de palabras innecesarias. Es la repetición sin sentido de un mismo concepto con palabras sinónimas o con frases análogas. Por ejemplo: El niño subió para arriba y luego bajó para abajo.A mí personalmente me parece que el problema eres tú.

Solecismo

Es el error cometido contra la exactitud o pureza de un idioma.Por ejemplo: Después de que andé caminando por la calle, lo encontré en la casa. (Después de que anduve caminando por la calle, lo encontré en la casa).No se olviden de entrar las sillas. (No se olviden de meter las sillas).

Ultracorreción o hipercorrección

Es la deformación de una palabra pensando que así es correcta, por semejanza con otra parecida.Por ejemplo: Madrecita, me metí en un lido sólo por bañarme en el rido. (Madrecita, me metí en un lío sólo por bañarme en el río)La ciudad de Bilbado es una de las más importantes del País Vasco. (La ciudad de Bilbao es una de las más importantes del País Vasco)

Vulgarismos

Por ejemplo: Antiyer llegó el soldao al intituto militar. (Anteayer llegó el soldado al instituto militar.El abujero lo hizo Grabiel durmiendo. (El agujero lo hizo Gabriel durmiendo).

Metátesis

Vicio que consiste en cambiar el lugar del sonido en un vocablo.Por ejemplo: Haya la suma total de los productos. (Halla la suma total de los productos).¡Qué perjuicios tienes acerca de tu prójimo! (¡Qué prejuicios tienes acerca de tu prójimo)

Eufemismo

Este vicio del lenguaje consiste en disfrazar con suavidad o adornos lo que puede decirse con un lenguaje directo.Por ejemplo: Las mujeres de vida fácil sufren discriminaciones varias.

Muletilla

Hábito de repetir sistemática e inconscientemente una palabra, frase u oración. Por ejemplo: Cuando salí al patio, o sea, a la piscina, él estaba ahí, o sea, yo le encontré, o sea, nos encontramos...

Lea más: Elementos de la comunicación

Actividades

I. Cita tres ejemplos para cada uno de los siguientes vicios del lenguaje:

II. Reconoce qué vicio aparece en las siguientes expresiones (Considera su pronunciación oral):

Yo jamás me adecúo a los problemas.

En el fútbol, Juan es el number one.

Me parece de que estás equivocada.

Iba a Alcalá.

Delante mío tomó la medicina con la agua que yo la traje.

La controlabilidad de la enfermedad es el objetivo de esta campaña.

Yo te quiero mucho vida mida.

En la farmacia de don José venden pañales para adultos desechables.

Ha terminado el redactado de la nota.

Pásame el tubo hueco por dentro.

Ayá viene Alice.

III. Explica por qué son anfibológicas las siguientes expresiones:

Por ejemplo: Pedro va a casa de Paco en su coche (¿en el coche de quién?).