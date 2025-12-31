Seis departamentos se encuentran en zona de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que núcleos de tormentas dispersos comienzan a desarrollarse sobre zona de cobertura, que podrían generar lluvias moderadas a intensas, descargas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de viento moderado a intenso de manera puntual durante las primeras horas de la tarde de este miércoles.

El fenómeno esperado es de lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos puntual.

Las zonas de cobertura son el noreste de la región Oriental y Región Occidental.

Lea más: Sube el río Paraguay y baja el Paraná, según reporte hidrológico

Los departamentos afectados son Concepción, noroeste de San Pedro, norte de Alto Paraná, centro de Canindeyú, noroeste y este de Presidente Hayes y oeste de Boquerón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy