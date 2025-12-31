Clima
31 de diciembre de 2025 - 14:37

Seis departamentos se encuentran en zona de tormentas para esta tarde

Varias zonas del país ya se están viendo afectadas por las lluvias.
La Dirección de Meteorología anunció que a raíz de núcleos de tormentas dispersas, se esperan precipitaciones, de variada intensidad, de manera puntual para el transcurso de este miércoles. Además, existe una alta probabilidad de caída de granizo.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que núcleos de tormentas dispersos comienzan a desarrollarse sobre zona de cobertura, que podrían generar lluvias moderadas a intensas, descargas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de viento moderado a intenso de manera puntual durante las primeras horas de la tarde de este miércoles.

El fenómeno esperado es de lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos puntual.

Las zonas de cobertura son el noreste de la región Oriental y Región Occidental.

Los departamentos afectados son Concepción, noroeste de San Pedro, norte de Alto Paraná, centro de Canindeyú, noroeste y este de Presidente Hayes y oeste de Boquerón.

