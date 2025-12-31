El 2025 se despide con calor, humedad y tormentas eléctricas      

La Dirección de Meteorología e Hidrología indicó que para este miércoles, último día del 2025, se espera un ambiente caluroso, húmedo y muy inestable, lo que favorecería a que se produzcan tormentas eléctricas en gran parte del país.

Tanto hoy, miércoles 31, como al menos hasta el viernes 2 de enero del 2026, persistiría un ambiente caluroso, húmedo y muy inestable a nivel nacional, lo que favorecería la ocurrencia de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas de variada intensidad en gran parte del país.

No se descarta que los acumulados más significativos se concentren principalmente en el norte y este de ambas regiones, de acuerdo con el informe de Meteorología.

Lea más: Así estará el tiempo en la víspera y Año Nuevo, según Meteorología

En cuanto a las temperaturas, para hoy y los próximos días se prevén máximas que oscilarían entre 31 y 36°C, tanto en la región Oriental como en la Occidental, con sensaciones térmicas que podrían superar dichos valores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A partir del fin de semana, el ingreso de una masa de aire más estable favorecería condiciones más agradables y una disminución en la probabilidad de lluvias.