Cae “el mago de las finanzas” con ocho órdenes de captura

Un hombre identificado como Fernando Javier Casaccia Arias (35), alias “el mago de las finanzas”, fue detenido ayer al mediodía sobre la avenida Mariscal López y República Argentina, frente al Banco Nacional de Fomento (BNF), en el barrio Villa Morra de Asunción, tras constatarse que contaba con ocho órdenes de captura vigentes por diversos hechos punibles, principalmente estafa y apropiación.

La detención se produjo alrededor de las 12:40 del martes, durante controles preventivos realizados por personal motociclista de la Comisaría 6ª Metropolitana, en el marco del operativo de refuerzo de seguridad en zonas financieras y bancarias de la capital.

Contaba con cerca de 20 antecedentes penales

El subcomisario Juan González explicó que el procedimiento se llevó a cabo durante una verificación de rutina. Al intentar identificar al sospechoso, este no contaba con su cédula de identidad, por lo que los agentes consultaron sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional, donde se confirmó que registraba ocho órdenes de captura pendientes.

“Se trata de una persona con múltiples antecedentes, cerca de veinte, y con causas relacionadas principalmente a estafas y apropiaciones, además de un caso por incumplimiento del deber legal alimentario”, señaló el jefe policial.

De acuerdo con el informe policial, Casaccia Arias es requerido por juzgados y fiscalías de Asunción, Luque y Fernando de la Mora, en procesos por estafa, apropiación indebida y rebeldía, entre otros. Varias de las causas guardan relación con supuestos negocios irregulares vinculados a la compra y venta de vehículos, modalidad que habría generado numerosas denuncias.

El subcomisario González indicó además que, según informaciones recabadas, el detenido habría ofrecido vehículos que no eran de su propiedad, incluso algunos alquilados, aunque esos hechos siguen siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público.

El procedimiento se enmarca en el operativo de seguridad desplegado a fin de año, que contempla la presencia permanente de efectivos policiales en entidades bancarias, financieras y casas comerciales, además de controles aleatorios de personas en la vía pública.

Quedó a disposición de juzgados y del Ministerio Público

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado hasta la sede de la Comisaría 6ª, donde quedó a disposición de los juzgados y fiscalías que ordenaron su captura, para los trámites judiciales correspondientes.