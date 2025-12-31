Revelan franja etaria de mayores denunciados por exposición al tránsito terrestre

De acuerdo al Observatorio del Ministerio Público, en los últimos tres años se registraron 21.997 denuncias por el hecho punible de exposición a peligro en el tránsito terrestre en todo el territorio nacional, conforme a datos de la oficina de Estadísticas de la Fiscalía.

Del total de denuncias ingresadas, el 46 % de los presuntos responsables corresponde a personas de entre 18 y 29 años, lo que equivale a 10.119 casos.

Este grupo etario concentra la mayor proporción de involucrados en este tipo de hechos punibles, ubicándose en primer lugar, según el Observatorio del Ministerio Público.

En segundo lugar, con un 28%, se encuentran los presuntos responsables cuyas edades oscilan entre 30 y 44 años, representando 6.159 de las denuncias.

En tercer lugar, se identifican menores de 17 años, con un total estimado de 3.739 personas involucradas, lo que constituye un dato preocupante por el hecho de afectar a menores de edad.

Denuncias por año

De acuerdo a los datos de la Fiscalía, en el año 2023 se registraron 7.248 denuncias, lo que representa un promedio de 604 denuncias mensuales y aproximadamente 20 denuncias diarias a nivel nacional.

En el año 2024 el período cerró con 6.829 denuncias, equivalente a un promedio de 569 denuncias por mes y 19 denuncias por día, evidenciando una leve disminución con relación al año anterior.

Según los datos del año 2025, consolidados hasta el 28 de diciembre, se contabilizan 7.920 denuncias, posicionándose como el año con mayor cantidad de reportes del período analizado.

En promedio, la Fiscalía recibió 22 denuncias diarias, según la Oficina de Estadísticas del Ministerio Público.

Meses con mayor incidencia

Los meses señalados, corresponden a los tres años estudiados y se destacan por presentar los niveles más altos de reportes.

En el caso de octubre, cerraron con 1.988 denuncias, noviembre totalizó 1.951 denuncias y en diciembre un total de 1.961.

Este incremento estaría asociado, entre otros factores, a la temporada de altas temperaturas, durante la cual se intensifica la movilidad vehicular, incluso en situaciones que involucran consumo de alcohol u otras sustancias.

Respecto a los departamentos con mayor cantidad de denuncias, son los siguientes:

Central : 8.322 denuncias

Alto Paraná : 2.192 denuncias

Asunción : 1.947 denuncias

Itapúa : 1.770 denuncias

Cordillera: 1.533 denuncias

¿En qué consiste la Exposición a Peligro en el Tránsito Terrestre?

Es un delito tipificado en el Art. 217 del Código Penal Paraguayo, en consonancia a la Ley de Tránsito N° 5016/2014 y sus modificaciones, que castiga conductas imprudentes y peligrosas al conducir, como manejar ebrio, bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, excesiva velocidad, no contaron licencia, o con defectos físicos o psíquicos que alteren la habilidad para conducir, poniendo en riesgo la seguridad de otros. Este hecho punible conlleva penas carcelarias de hasta dos años o multa.

La Ley, en una de sus modificaciones contempla una sanción de hasta dos años de pena carcelaria o multa a los propietarios de animales sueltos en la vía pública.

Por ello, se recuerda la vigencia de la Ley a los dueños de los animales, debido a que ya se registraron accidentes fatales a causa de animales que circulan por la vía pública.

Ejemplos Comunes de Conductas Peligrosas:

Alcoholemia y drogas : superar los límites permitidos de alcohol en sangre o aire exhalado.

Exceso de velocidad : no respetar los límites establecidos.

Maniobras peligrosas : carreras clandestinas y piruetas peligrosas.

Falta de visibilidad: no usar luces adecuadas o elementos reflectivos (chalecos) en la noche.

El Ministerio Público advierte a los padres o encargados que serán imputados por Violación del Deber del cuidado en caso de permitir que menores de edad conduzcan vehículos automotores y motocicletas sin la autorización formalizada ante organizaciones o entidades competentes. La pena carcelaria es de hasta 3 años de cárcel o multa.

Recomendaciones para viajes al extranjero

Los ciudadanos que desean cruzar la frontera en sus vehículos particulares deben tomar los recaudos pertinentes para evitar problemas relacionados con las leyes de tránsito del país de destino o de paso.

Tener en cuenta la importancia de la portación de los documentos personales y tener en regla el de los vehículos, además de los seguros requeridos. Estos deben ser esclarecidos a través de Embajadas y Consulados.

Es importante considerar el uso obligatorio de los elementos de seguridad, como cinturones y cascos, chalecos reflectores, iluminación de los rodados y todos elementos de primeros auxilios.