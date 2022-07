Nutrientes del suelo: qué son y para qué sirven

Existen suelos más pobres y más ricos en uno o más nutrientes, pero no se conocen suelos que no lo contengan en absoluto. Por ejemplo, se podría pensar que en los suelos alcalinos (con pH alto) las plantas mueren o no se desarrollan, por la carencia de hierro.

En realidad, este elemento se encuentra insolubilizado, como mineral que no puede ser absorbido por las raíces. Aun así, muchas plantas experimentan un desarrollo normal, solamente las sensibles a la falta de hierro sufren clorosis férrica, es decir, sus hojas se tornan amarillentas, como la azalea, la hortensia, el naranjo, el roble, etc.

Lea más: Fertilidad de los suelos

Los 13 nutrientes esenciales se clasifican en:

Macronutrientes:

Primarios:

Nitrógeno (N)

Fósforo (P)

Potasio (K)

Secundarios:

Azufre (S)

Magnesio (Mg)

Calcio (Ca)

Micronutrientes:

Cinc (Zn)

Hierro (Fe)

Manganeso (Mn)

Cobre (Cu)

Cloro (Cl)

Boro (B)

Molibdeno (Mo)

Los macronutrientes son asimilados por las plantas en cantidades mayores que los micronutrientes. Los macronutrientes primarios son indispensables para el proceso de transferencia de energía y, además, se constituyen en los componentes esenciales de la vida vegetal, como proteínas, ácidos nucleicos y clorofila.

El nitrógeno: ¿Qué es?

Es el alimento esencial de las plantas. Es necesario para la producción de proteínas, para la formación de la clorofila y para la transformación de los alimentos de la planta. Cuando las raíces absorben el nitrógeno del suelo, la planta no lo utiliza de inmediato, sigue un proceso para cambiarlo de forma y aprovecharlo.

Detección de la falta de nitrógeno: Si una planta carece de nitrógeno, sus hojas no tienen el color verde característico, son amarillentas. Por ejemplo, la planta de maíz que no tiene nitrógeno está siempre amarillenta, el centro de las hojas cambia de color y finalmente muere, por la incapacidad de producir clorofila. Suelo con buen contenido de nitrógeno.

Fuentes del nitrógeno:

a) La materia orgánica: Incluye cualquier tipo de materia orgánica: desechos vegetales, estiércol, plantas leguminosas, etc. En cada 100 kg de materia orgánica hay entre 1.5 a 2 kg de materia orgánica.

Desechos vegetales: Son plantas verdes que se encuentran en el terreno y se incorporan a través de un barbecho. La época recomendada para la incorporación de los desechos verdes es cuando las plantas tienen de 50 a 80% de floración.

Estiércol: Es el mejor abono para las plantas. El mejor estiércol es el de las aves de corral; sin embargo, la alimentación del animal y el cuidado del estiércol influyen mucho para el buen aprovechamiento. Si se amontona mucho tiempo o se expone a la lluvia, pierde sus nutrientes y el nitrógeno escapa al aire.

b) El aire: Es la fuente más rica en nitrógeno, pero la menos aprovechada por las plantas. Las que mejor toman el nitrógeno del aire son las leguminosas, porque en sus raíces viven unos microorganismos que absorben el elemento del aire y lo introducen en la tierra para que las plantas puedan asimilarlo.

Entre ellas se encuentran: ebo, fríjol, haba, chícharo, canavalia o fríjol terciopelo, tamarindo, jamaica, etc.

c) Los fertilizantes químicos: Son abonos de nitrógeno en forma de amonio. Entre ellos, el nitrato de amonio y el yeso agrícola.

d) Relámpagos y lluvia: También proveen de nitrógeno a los vegetales. El hombre no puede controlar la lluvia, pero conociendo su distribución en un área determinada, puede planificar la fecha de siembra para que el cultivo tenga disponibilidad de humedad cuando la necesite.

Formas en que se escapa el nitrógeno del suelo:

A través del aire: Para evitar que se escape, se deben cubrir los fertilizantes que lo contienen. El estiércol debe revolverse con tierra, al igual que el fertilizante químico, cuando se aplica a los cultivos. Por la quema de materia orgánica: De esta forma, todo el nitrógeno contenido en la materia se escapa al aire. Por el agua: Los nutrientes se disuelven en agua, se lavan con las lluvias.

Actividades

I. Contesta:

¿Qué son nutrientes? ¿Cuántos son los nutrientes esenciales? ¿Existen suelos que no contienen nutrientes? ¿En qué consiste la utilidad de los macronutrientes primarios?

II. Cita:

La clasificación de los nutrientes del suelo: Los macronutrientes: Los micronutrientes:

III. Describe el nitrógeno.

Ten en cuenta: