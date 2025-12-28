Asegurados de IPS alertan sobre peligro de vaciamiento del fondo jubilatorio

La Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) elevó un comunicado manifestando su preocupación por los riesgos que perciben sobre el manejo del fondo jubilatorios e instan a los asegurados activos y jubilados a mantenerse en alerta para defender los recursos de la previsional. “Vemos con extremada preocupación esta situación, teniendo en cuenta que nuestro país ha experimentado situaciones lamentables en la pasada década de los noventa en la que el IPS sufrió el robo de más de US$ 900 millones”, detalló el gremio en comunicado que emitieron ayer.

En el enunciado, la ANAIPS hizo eco de una grave denuncia realizada por el senador Rafael Filizzolla de violación del Artículo 30 de la Ley General de Bancos (961/96) que prohíbe a las entidades bancarias repartir ganancias sin tener la suficiente liquidez y que pese a esta prohibición, el BCP se estaría prestando para favorecer al “banco amigo” del presidente Peña (ueno bank) para que este banco pueda repartir, de manera irregular el dinero del IPS.

Lea más: ¿Está en crisis el fondo jubilatorio del IPS?: Señalan contradicciones en las proyecciones actuariales

El gremio señala que Ueno Bank tiene una deuda de “incobrables” de 300 millones de dólares, la cual, de manera irregular logró diferir a 20 años de plazo. “Si se restan estos 300 millones dejarían de tener la solvencia necesaria, es decir estarían en una quiebra técnica. En otras palabras, no se puede repartir utilidades que no existen. Lo que es grave, para nosotros, es que gran parte de esa plata es nuestra, de los asegurados del IPS” alertó la ANAIPS.

A la citada denuncia, el gremio de asegurados menciona otra realizada por el diputado Mauricio Espinola (ANR), consistente en la modificación, por parte del IPS, de la reglamentación de adjudicación de los fondos previsionales para su depósito en entidades bancarias con el fin de favorecer, una vez más, a Ueno Bank.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según detallan, con esta modificación se estaría priorizando la rentabilidad usando criterios débiles por sobre el criterio de seguridad. El resultado de dicha“modificación reglamentaria“, según la denuncia sería nuevamente para adjudicar al banco “amigo“, unos US$ 13 millones en certificados de depósito de ahorro (CDA) a favor de Ueno Bank.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fondos del IPS: temen por sistema financiero y jubilados a causa de Ueno

Créditos a empresas del grupo

Relacionadas a las anteriores denuncias, la asociación también menciona otra denuncia realizada por el diputado Mauricio Espinola y que tiene que ver con los créditos otorgados por ueno bank a empresas de su propio grupo corporativo. De acuerdo a los asesores del Diputado, se han registrado desembolsos como “anticipos por compras de bienes y servicios” que están funcionando directamente como préstamos encubiertos intragrupo superiores al 20% del patrimonio efectivo del banco, que es el máximo establecido en la ley 5787/16, de acuerdo con lo expresado por el gremio.

Además mencionaron también sobre otras situaciones alertadas en dicha denuncia como: anticipos que se renuevan sin justificación, montos desproporcionados, falta de documentación de respaldo y saldos que permanecen abiertos durante meses o años. “Esto puede indicar financiamiento intragrupo disfrazado, afectando la solvencia del banco y la transparencia del sistema”, alertaron desde la asociación de asegurados.

El gremio detalla que estos temas denunciados motivaron que se pida informes al BCP sobre el uso de la figura de “anticipos por compras” entre ueno bank y la compañia de software ITTI, ambas pertenecientes al Grupo Vázquez, como un posible mecanismo para transferir fondos a empresas vinculadas por encima de los topes tolerados por la ley y las reglamentaciones.

Lea más: Piden informes a IPS ya que “si cae Ueno, pagarán los jubilados”

Instan a estar en alerta

Debido a estas situaciones denunciadas es que el gremio insta a los asegurados a estar en alerta permanente alerta, para evitar y frenar estas maniobras de manera encubierta que eluden las normas vigentes con la complicidad de los órganos supervisores. “Los únicos que podemos frenar este plan de rapiña de los fondos jubilatorios somos los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, asegurados en general.

Desde la ANAIPS llamamos a prepararnos para salir a las calles a movilizarnos y a exigir que nuestros derechos sean respetados, que nuestra voz sea escuchada y con nuestra fuerza, expresada en la movilización permanente, lograr expulsar a los corruptos del poder y que el IPS sea administrado por sus propios dueños, los trabajadores y jubilados”, expresa la ANAIPS

El comunicado emitido por ANAIPS insta a la defensa de los fondos jubilatorios, con una gran lucha unitaria, también exigen la investigación a las autoridades del IPS y del BCP por los hechos denunciados; toma de medidas urgentes para evitar el desfalco de los fondos del IPS y castigo a los responsables y cómplices de irregularidades delictivas denunciadas.