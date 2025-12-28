Alerta por lluvias y tormentas: estas son las ocho zonas afectadas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una nueva alerta meteorológica este domingo a las 12:37, por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento y la probabilidad de caída de granizos de manera puntual.

Según el informe oficial, las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la región Oriental y podrían generar fenómenos de tiempo severo durante la tarde.

De acuerdo con el boletín, las zonas actualmente afectadas son San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí, suroeste de Ñeembucú y Amambay.

Desde Meteorología señalaron que el sistema podría desplazarse y generar nuevas áreas de inestabilidad a lo largo de la jornada.

Inestabilidad continuaría

La meteoróloga Celia Sanguinetti informó que las condiciones de inestabilidad persistirán en gran parte del país. Para hoy y al menos hasta el martes 30, se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, que en algunos puntos podrían registrarse con intensidad.