Triple choque en Mariano Roque Alonso deja dos heridos y un conductor ebrio detenido

Un triple choque ocurrió esta madrugada de este sábado en Mariano Roque Alonso. Como saldo dejó dos personas heridas y un conductor detenido por exposición al peligro en el tránsito terrestre, tras arrojar resultado positivo al alcotest.

Según el informe policial, el hecho ocurrió a las 04:25 sobre la ruta PY03, en la intersección con la avenida Mariscal Estigarribia, en el barrio Defensores del Chaco, según el reporte de la Comisaría 10ª Central.

El accidente involucró a una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por Nicolás Gorman Oviedo, de 28 años; un automóvil Toyota Platz al mando de Ana María Alejandra Quintana Ruiz, de 32 años; y una motocicleta Kenton, guiada por un hombre que no portaba documentos y cuyos datos aún no fueron confirmados.

Lea más: Accidente de tránsito: una camioneta saca “de raíz” una columna de cemento

De acuerdo al informe policial, el conductor de la camioneta fue sometido al alcotest, que arrojó un resultado positivo de 0,638 mg/L, por lo que fue aprehendido por disposición fiscal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dos heridos fueron asistidos

Como consecuencia del impacto, la conductora del automóvil resultó con lesiones y fue asistida por bomberos voluntarios, quienes la trasladaron al hospital del Instituto de Previsión Social de Yrendagué. En tanto, el motociclista sufrió heridas de consideración y fue derivado en estado inconsciente al Hospital de Trauma de Asunción por personal del servicio de emergencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según un testigo, el automóvil se encontraba detenido en el carril izquierdo de la ruta PY03 aguardando el semáforo para girar hacia la avenida Mariscal Estigarribia. Detrás del vehículo estaba la motocicleta en la misma situación, cuando la camioneta impactó primero contra el biciclo y luego contra el automóvil.

Lea más: Hijo adolescente de concejal protagoniza accidente de tránsito en Alto Paraná

Tras el siniestro, los tres vehículos fueron incautados y trasladados a la dependencia policial por disposición del Ministerio Público.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno de la Unidad Penal Nº 4 de Mariano Roque Alonso, quien ordenó la detención del conductor de la camioneta y la incautación de los rodados involucrados.