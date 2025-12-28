Autorizan ingreso de militares de EE.UU. hasta julio de 2026

Está integrado por el equipo SFOD-A 751 del 7º Grupo de Fuerzas Especiales, conformado por once efectivos, y por el equipo de Asuntos Civiles 823, compañía “B”, 98º Batallón de Asuntos Civiles, integrado por cuatro efectivos, junto con sus respectivos armamentos, municiones y equipos.

El arribo se dio posteriormente al acuerdo en dos etapas: el 20 de diciembre y se completa el miércoles 31 de diciembre. El retorno entre los días 1 y 10 de julio de 2026.

Igualmente, se analizó el Mensaje Nº 345, por el cual se solicita la autorización para el ingreso temporal al país de cuatro efectivos del equipo de Asuntos Civiles 833, compañía “C”, 98º Batallón de Asuntos Civiles, dependiente del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos de América, junto con sus respectivos armamentos y equipos, para la realización de un entrenamiento conjunto combinado de intercambio (JCET).

El arribo está previsto entre los días 15 y 25 de enero de 2026 y el retorno entre los días 1 y 10 de marzo de 2026.

Con relación a los tres mensajes, el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) informó que la Comisión de Asuntos Constitucionales recomendó su aprobación y la correspondiente autorización, al no haberse identificado observaciones de forma ni de fondo.

Salida de tropas

El Senado también analizó el Mensaje Nº 343 del Poder Ejecutivo, remitido a través del Ministerio de Defensa Nacional, por el cual se solicita la autorización para la salida del país de un oficial subalterno y un suboficial, a fin de ocupar puestos designados en el rol de combate en las futuras Fuerzas de Tarea Argentina, en la misión de la UNFICYP, en Chipre, desde la primera quincena de febrero de 2026 hasta la primera quincena de febrero de 2027.