Meteorología: alertan de tormentas fuertes para ocho departamentos este domingo

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advirtió sobre la formación de celdas de tormentas que podrían generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este domingo.

El aviso fue emitido a las 17:17 y abarca a amplias zonas del país.

Según el reporte oficial, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos de moderada a fuerte intensidad, además de la probabilidad de caída de granizos.

La zona de cobertura corresponde a la Región Oriental, donde se verán afectados ocho departamentos.

Departamentos afectados

Concepción San Pedro Caazapá Oeste y norte de Itapuá Misiones Paraguarí Ñeembucú Oeste y centro de Canindeyú.

Tormentas durante la tarde

Meteorología señaló que las celdas de tormenta ya se desarrollan sobre el área de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de eventos severos de forma localizada en el transcurso de la tarde.