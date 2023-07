Reinauguración del emblemático Shell Bahía Chaco Iru

“Es un día muy especial para nosotros. Estamos reinaugurando nuestra primera estación de servicios que la hicimos en 1990 hoy de la mano de Shell, una marca internacional que nos hizo aprender muchísimas cosas y que está apostando muy fuerte en el país”, afirma Alejandro Guggiari, director de Grupo Bahía.

Guggiari manifiesta el orgullo que el Grupo Bahía haya sido seleccionado entre las estaciones que eligió Shell para volver a Paraguay y también habló de la preocupación que tienen respecto al contrabando de combustibles.

“La gente no entiende y no sabe, pero hoy el mercado está muy resentido por el contrabando y la alta competencia”, refiere. “La gente carga porque necesita cargar a menor precio, pero se están vendiendo productos que no reúnen las condiciones técnicas de calidad y hay un montón de problemas, tanto en los vehículos como en las motos que recurren a cargar este tipo de productos”, opina.

Promo especial de reapertura

Este jueves 27 y viernes 28, los clientes pueden aprovechar las promociones de Shell en la nueva estación. Una de ellas es la Promo Brasil que ofrece la posibilidad de vivir la experiencia exclusiva e inolvidable de la carrera de Sao Paulo, desde el Paddock Shell.

Los precios bajos por apertura son G. -1.000 en cada tipo de combustible.

Un vínculo intacto desde hace más de tres décadas

Para el Grupo Bahía, esta estación es considerada histórica para el grupo empresarial ya que nació hace más de 30 años, con el objetivo de cubrir las necesidades de los ganaderos y transportistas que viajaban al Chaco y lo que hacía que sea el punto de partida de su viaje.

La nueva tienda presenta un concepto nuevo en cuanto a funcionalidad y autoservice. “Si bien en Bahía somos muy fanáticos de servirle al cliente, también veíamos que hay una nueva forma de que cada uno se abastezca de lo que necesite, ya sea de comida y bebida”, señala María José Miranda, gerente del Grupo Bahía.

Los mobiliarios y toda la puesta está hecha con mano de obra paraguaya. “Aquí hay mano de obra 100% paraguaya, en lo que es mobiliario, equipos, decoración e iluminación”, destaca.

Los servicios que encontrarán los clientes

La nueva estación ha sido totalmente renovada acorde a las nuevas exigencias en cuanto a normas de seguridad, con los más altos estándares para que la atención de los clientes sea rápida, eficiente y eficaz. “Tenemos mucho cuidado en que todos los elementos que tenemos sean amigables o de la mano con la seguridad”, acota María José.

Esta nueva estación cuenta con una tienda bajo el concepto de familia, amigos y reuniones de trabajo, con Wi-Fi, comida rápida, comida al paso, bebidas, jugos y café, que pueden ser servicios a cualquier hora del día, pues la estación está abierta las 24 horas, todos los días.

El lugar cuenta con tanques subterráneos doble pared para evitar fugas, triple filtrado para garantizar la pureza del producto, sistemas informáticos con la mejor y más actualizada tecnología para que el cliente tenga en red y al momento exacto el detalle de su compra.

La mejor relación precio calidad

Shell presenta una exclusiva gama de combustibles con la más avanzada tecnología. Su portafolio de naftas incluye Shell V-Power Premium, Shell Fórmula Súper Aditivada y Shell Fórmula Regular Aditivada.

En cuanto a diesel, están disponibles Shell V-Power Diesel Premium y Shell Evolux Diesel.

Los combustibles de Shell son los únicos con más de 100 años de investigación en su desarrollo. Son el resultado de millones de horas de testeo, pruebas en motores de todo tipo, en laboratorio, caminos y hasta en los circuitos de carreras más exigentes.

Por la tecnología aplicada y el tipo de aditivos, se trata de los combustibles de calidad superior, pero al mismo precio de otros combustibles convencionales.

Una alianza importante

Raízen es licenciataria de la marca Shell en Paraguay. Es una empresa de referencia global en bioenergía, de origen brasileño que posee una red importante de estaciones en Argentina, Brasil y en Paraguay.

“El Grupo Bahía es un grupo que se identifica mucho con los valores que tiene Shell”, afirma Ian Dobereiner, CEO de Raízen.

Shell volvió al país en noviembre de 2021 de la mano del Grupo Bahía. “Hoy ya estamos con 250 estaciones en dos años, entonces el crecimiento es muy fuerte. Hoy somos nuevamente líder del mercado y estamos realmente muy contentos con la decisión de volver a Paraguay”, agrega el CEO de Raízen.