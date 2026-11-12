Paraguay Business Week 2026: Inversiones y tecnología impulsan feria empresarial

La feria forma parte del Paraguay Business Week 2026 y se desarrolla bajo el eje “Tecnología, Innovación e Industria 4.0” y el lema “Hagamos negocios juntos”.

La agenda contempla alrededor de 2.000 reuniones comerciales entre compradores, proveedores e inversores, con la participación de empresas de siete países.

La organización estima que el potencial de las operaciones generadas durante el evento podría acercarse incluso a los US$ 1.000 millones.

La ceremonia inaugural congregó a autoridades nacionales y departamentales, representantes diplomáticos y referentes del sector empresarial de Paraguay y Brasil.

Además de las oportunidades comerciales, los discursos estuvieron marcados por la coyuntura institucional del país y la necesidad de preservar la confianza como condición para sostener las inversiones y el crecimiento económico.

Plataforma para fortalecer vínculos

El presidente de la CCPB, Fabio Fustagno, destacó la consolidación de la Expo como una plataforma para fortalecer los vínculos empresariales y ampliar las oportunidades de integración entre ambos mercados.

Recordó que la Cámara cumple 25 años de trayectoria, periodo durante el cual impulsó inversiones, alianzas estratégicas y espacios de cooperación entre compañías de los dos países.

“Paraguay y Brasil tienen un enorme futuro por construir juntos”, afirmó Fustagno, al señalar que la continuidad de la feria constituye una muestra de la confianza del empresariado y de su voluntad de seguir generando oportunidades, incluso en un escenario nacional complejo.

La Expo Paraguay Brasil es una plataforma para fortalecer los vínculos empresariales y ampliar las oportunidades de integración entre ambos mercados. Fabio Fustagno

El titular de la Cámara también valoró la cooperación entre el sector público y privado, que permitió ampliar la propuesta de esta edición mediante actividades complementarias como la 10.ª Expo Maquila, la Plaza Mipymes y el Alto Paraná Invest Forum 2026.

Al acto asistieron el vicepresidente de la República, Antonio Barrios; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres; el embajador de Brasil en el Paraguay, José Antonio Marcondes de Carvalho, y el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías. Riquelme propuso avanzar hacia una política industrial coordinada que permita aprovechar las ventajas competitivas de ambas economías, integrar cadenas de valor y aumentar la participación paraguaya en los mercados internacionales.

La Expo Paraguay Brasil continuará hasta mañana viernes, con una programación que combina exposición empresarial, reuniones comerciales, conferencias y espacios destinados a promover nuevas alianzas.