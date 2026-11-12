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Brand Lab
12 de noviembre de 2026 - 17:17

Paraguay Business Week 2026: Inversiones y tecnología impulsan feria empresarial

Autoridades nacionales participaron de la Expo Paraguay Brasil.
Autoridades nacionales participaron de la Expo Paraguay Brasil.

Inversiones y tecnología impulsan la feria empresarial Expo Paraguay Brasil 2026, inaugurada ayer en su 17.ª edición en el Centro TASK del Parque Tecnológico Itaipú (PTI), en Hernandarias, Alto Paraná, con la expectativa de superar los US$ 600 millones en negocios. El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de Rediex, reúne a más de 260 stands y 300 expositores, y prevé recibir a unos 12.000 visitantes durante sus tres jornadas.

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La feria forma parte del Paraguay Business Week 2026 y se desarrolla bajo el eje “Tecnología, Innovación e Industria 4.0” y el lema “Hagamos negocios juntos”.

La agenda contempla alrededor de 2.000 reuniones comerciales entre compradores, proveedores e inversores, con la participación de empresas de siete países.

La organización estima que el potencial de las operaciones generadas durante el evento podría acercarse incluso a los US$ 1.000 millones.

La ceremonia inaugural congregó a autoridades nacionales y departamentales, representantes diplomáticos y referentes del sector empresarial de Paraguay y Brasil.

Además de las oportunidades comerciales, los discursos estuvieron marcados por la coyuntura institucional del país y la necesidad de preservar la confianza como condición para sostener las inversiones y el crecimiento económico.

Plataforma para fortalecer vínculos

El presidente de la CCPB, Fabio Fustagno, destacó la consolidación de la Expo como una plataforma para fortalecer los vínculos empresariales y ampliar las oportunidades de integración entre ambos mercados.

Recordó que la Cámara cumple 25 años de trayectoria, periodo durante el cual impulsó inversiones, alianzas estratégicas y espacios de cooperación entre compañías de los dos países.

“Paraguay y Brasil tienen un enorme futuro por construir juntos”, afirmó Fustagno, al señalar que la continuidad de la feria constituye una muestra de la confianza del empresariado y de su voluntad de seguir generando oportunidades, incluso en un escenario nacional complejo.

La Expo Paraguay Brasil es una plataforma para fortalecer los vínculos empresariales y ampliar las oportunidades de integración entre ambos mercados.

Fabio Fustagno

El titular de la Cámara también valoró la cooperación entre el sector público y privado, que permitió ampliar la propuesta de esta edición mediante actividades complementarias como la 10.ª Expo Maquila, la Plaza Mipymes y el Alto Paraná Invest Forum 2026.

Al acto asistieron el vicepresidente de la República, Antonio Barrios; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres; el embajador de Brasil en el Paraguay, José Antonio Marcondes de Carvalho, y el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías. Riquelme propuso avanzar hacia una política industrial coordinada que permita aprovechar las ventajas competitivas de ambas economías, integrar cadenas de valor y aumentar la participación paraguaya en los mercados internacionales.

La Expo Paraguay Brasil continuará hasta mañana viernes, con una programación que combina exposición empresarial, reuniones comerciales, conferencias y espacios destinados a promover nuevas alianzas.

Expo Paraguay Brasil

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