Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach

En la vorágine informativa que desató la caída de Ueno Bank, que trajo consigo un efecto dominó que incluye la destitución de Santiago Peña del cargo de presidente y su detención, además de la detención de otros directivos del Grupo Vázquez y altos funcionarios, una noticia pasó desapercibida en Paraguay: el 1 de noviembre un avión Learjet 60 se desplomó en el aire y fue a impactar en plena calle de Palm Beach, Florida, en Estados Unidos.

Sus nueve ocupantes fallecieron en el acto. Y uno de ellos era Rowan “Charmi” Fehr (38), un paraguayo nacido en Loma Plata, departamento de Boquerón, que vivía en Austin, Texas y era dueño de un hotel boutique en Honduras.

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Charmi estaba casado con una norteamericana, Rachel Reed (38), quien también murió en el accidente y con quien viajaba desde Texas a Bahamas.

Además de Charmi y Rachel, en el accidente murieron el empresario Adam Robinson, su esposa Helen Sharp, los hijos de ambos Emma y Charlie Robinson, y la colombiana Anita María Ramírez Cetina, quien era niñera de los niños.

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También fallecieron los dos miembros de la tripulación Jeffrey Gregory y Nathalia Gadelha. El pedido de auxilio de Gadelha, la copiloto de 20 años, diciendo: “Mayday, mayday. Nos vamos a estrellar contra el suelo, 722 Bravo Delta”, se hizo viral.

El accidente del Learjet en Florida

Según publica la BBC, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) investiga si el hielo y las turbulencias contribuyeron al accidente y si hubo errores humanos que influyeran en la tragedia.

“De momento, los investigadores creen que algunas partes del avión podrían haberse desprendido mientras la aeronave aún estaba en el aire”, informa en su web.

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Por su parte, Infobae publica que el Learjet descendió con rapidez. Las comunicaciones con el control aéreo indican que estos hicieron referencia a la acumulación de hielo, precipitaciones y turbulencia moderada mientras el avión volaba a unos 10,7 kilómetros de altura, equivalentes a 35.000 pies.

“Los pilotos solicitaron ascender unos 610 metros, hasta los 37.000 pies, antes de declarar una emergencia. Poco después, la aeronave inició un descenso pronunciado, con registros que llegaron a 30.000 pies por minuto, según los datos de seguimiento y las grabaciones de radio”, publica Infobae.

Al impactar contra el suelo, el avión explotó. El choque dejó un cráter y dispersó restos de la aeronave en la zona.

¿Quién era el paraguayo Rowan “Charmi” Fehr?

Charmi Fehr era un miembro de la comunidad menonita nacido en la ciudad de Loma Plata, en el departamento de Boquerón del Chaco Paraguayo. Según refirieron fuentes de la comunidad, su madre aún vive allí, su padre falleció y tiene un hermano que reside en el exterior.

Aún joven Charmi vivió en Asunción, donde quienes los conocieron afirman que tenía un espíritu aventurero y viajero.

Business Insider reconstruyó su historia de amor con Rachel a partir de testimonios en redes sociales y la introdujo de la siguiente manera: “En las redes sociales, amigos y familiares lamentaron la pérdida de la pareja. Compartieron recuerdos de Fehr, remontándose a su infancia en Paraguay, y de Reed, durante sus años de bachillerato en Oklahoma”.

Charmi Fehr y Rachel Reed: “amor a primera vista”

Según Madison Krigbaum, bloggera de viajes, en 2019, Reed viajaba sola por Perú cuando conoció en un hostal a Fehr, quien había llegado desde Paraguay. La bloguera escribió: “Fue amor a primera vista”.

Para entonces, Reed llevaba muchos años viajando por América Latina. Desde mediados de los 2000, cuando tenía unos 15 años, viajaba frecuentemente a Honduras. En noviembre de 2019 la pareja visitó la isla de Roatán, en Honduras, para pasar una temporada.

Pero por la pandemia del Covid 19, quedaron varados allí y crearon vínculos con la gente y el sitio. Más adelante se mudarían a Austin, Texas.

En 2023, Charlie y Rachel se convirtieron en copropietarios del Arca Boutique Hotel, en Roatán, Honduras. Se trata de un establecimiento frente al mar con vistas espectaculares y cocina caribeña destacada.

El mismo hotel publicó en sus redes sociales: “Eran mucho más que los propietarios del Arca Boutique Hotel. Eran el alma de un hermoso sueño; su bondad, su generosidad y su amor genuino por las personas conmovieron a todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlos”.