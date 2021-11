Sobre su nombre común en guaraní apuntó Félix de Azara -en su manuscrito- que “así llaman aquí a las tórtolas”, y agregó luego -en sus Apuntamientos- que en el Paraguay a más de esta especie se da ese nombre a otras dos colúmbidas: a la Geotrygon montana y a la Zenaida auriculata.

Azara vio a dos de sus Yeruti -vivas- en Curuguaty, y las mantuvo un mes en su cuarto; en cuyo tiempo -refiere- engordaron mucho con maíz. En sus Apuntamientos señaló que esta ave es “muy común, y los muchachos pillan muchas con trampas que ponen en las sendas, cebándolas con maíz”; que es estacionaria; y que “se extiende casi hasta el Río de la Plata”.

Nomenclatura

Sonnini consideró que Azara hizo bien al equiparar esta especie con las palomas indicadas por Sloane (Columba minor ventre candido, Jamic., p. 303) y por Brown (Columba media ventre candido, Hist. Nat. Jamaic., p. 469), las que fueron citadas por Buffon (4, p. 359) y no son otras que la Columba Jamaicensis [Leptotila jamaicensis].

Azara había anotado al respecto en sus Apuntamientos:

“Mi autor [refiriéndose a Buffon] habla de una paloma indicada por Sloane, que dice es pasajera en Jamaica; que tiene la magnitud de la sisella sobre poco más o menos; que es parda purpúrea encima con el vientre blanco; y que se debe creer de la misma especie que la sisella. Pero yo no dudo que es diversa, sino únicamente si es o no alguna de las mías. En caso de serlo, me inclino por la presente; pues aunque el autor la hace de pasa, pudo equivocarse en esto”.

Pero no es tal, sino la subespecie Leptotila verreauxi chalcauchenia determinada por el reconocido zoólogo inglés Philip Lutley Sclater y por el naturalista de igual nacionalidad Osbert Salvin, de entre los individuos que William H. Hudson colectó -por encargo del Instituto Smithsoniano- en Las Conchitas (actualmente Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina), y que las autoridades de dicho Instituto les remitieron para su clasificación (1869, Proc. Zool. Soc. London, p. 633).

Sclater y Salvin refieren que para identificarla tuvieron en cuenta las referencias que Azara dio de su Paloma parda tapadas rojas: ave que el naturalista alemán Gustav Hartlaub -quien publicó un índice de las especies descriptas por Azara- individualizó como Peristera jamaicensis.

Además, mencionan, la descripción de la Peristera frontalis [Leptotila verreauxi chalcauchenia] que Burmeister vio en el Río de la Plata; el despojo que les remitieron del Instituto Smithsoniano; y, el que el ornitólogo italiano Tommaso Salvadori clasificó como Leptoptila chalcauchenia en la colección de aves del Museo Zoológico de Torino.

Este último ejemplar lo había obtenido y preparado el zoólogo italiano Enrico Giglioli, miembro de la expedición de la corbeta italiana Magenta alrededor del mundo (1865-1868), en el jardín de la estancia Trinidad (Uruguay) en enero de 1866. Giglioli dio a esta ave el nombre de Leptoptila chlorauchenia, y señaló que ella sería la Paloma parda tapadas rojas de Azara.

La denominación de esta subespecie, Chalcauchenia, está formado por las palabras griegas Khálkos/bronce y auchen/cuello, por la siguiente particularidad de esta ave -señalada por Sclater y Salvin-: “la parte posterior del cuello, casi en su totalidad, es de color verde bronceado”.

Costumbres

Sobre las de esta ave dice Azara en su manuscrito:

“[su] andar es de paloma, y cuando para suele bajar la cola hasta [el] suelo, y subirla luego mucho más de lo natural. Me dicen que van de dos en dos por los árboles, que en ellos hacen nido como las palomas, y que pone dos huevos. Al llegarme a ellas hacían con las narices lo que las palomas cuando se asustan”; y, en sus Apuntamientos, que:

“Habita únicamente los bosques, posándose siempre hacia lo bajo de los árboles y matorrales copudos y embrollados. Vuela muy bajo, como escondiéndose sin dilatarse lo que las demás, y busca su alimento en el suelo, sin salir a lugar despejado, sino cuando mucho a la inmediación del bosque. Va sola o con su amada idéntica, y cuando más en familias (…) y aseguran que cría como todas”.

Caracteres

Los que siguen fueron suprimidos por Azara en sus Apuntamientos:

- Pico: de pichón, azulado oscuro, no muy agudo, y arredondeado por encima de las narices a la punta; desde ellas a la base es plano por encima. El ángulo exterior de las narices está en la mitad de la longitud. Las ventanas son angostas, oblicuas al pico, y sobre ellas tiene dos protuberancias como las palomas, de modo que ellas emparejan el pico por encima, dejando una aristilla no muy notable entre ellas. El pico es corvo a tres líneas de la punta. En el centro de la base del pico salen algunas plumitas para adelante y la misma base hacia los ángulos de la boca forma dos entradas sin pluma muy sensibles;

- Ojo: es negro, no enteramente redondo. Los párpados desnudos y poco notables, el párpado tercero o interior menudo;

- Cuerpo: No tiene collar;

- Piernas: una línea, vestidas. Tarso desnudo, inclusive su coyuntura superior; escamoso y rojo. Cuatro dedos, los tres anteriores; el del medio es el mayor. Las uñas negras, poco corvas, largas tres líneas.