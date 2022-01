Sobre el nombre común de esta ave asentó Félix de Azara en sus Apuntamientos:

“Así le llaman [-Canindé-] los guaraníes de los parajes donde se encuentra este pájaro, que no pasa de los 24° grados, ni existe en cincuenta leguas alrededor de la capital del Paraguay”. En su manuscrito se lee:

“En San Joaquín [-por entonces pueblo de indios-] le llaman Canindé”; y, complementando la referencia anterior:

“se cría en los bosques de San Joaquín, San Estanislao y Curuguaty, y no en lo restante de esta Provincia”.

Bertoni (Vocabulario) recogió también para esta especie dicho nombre guaraní (Kanindé), así como Gatti (Enciclopedia); quien, además, refiere los de Araracá o Araracang, Arara’i, y Gua’á jovĩ.

Azara consignó en su manuscrito que tuvo a la vista dos individuos. El primero “en casa de don Juan Valeriano Zevallos de la Asunción, donde lo tenía suelto en su huerta y corral, y como nadie lo manoseaba, ni le hacía caso, estaba esquivo y alborotado, de modo que no me fue posible tomar sus medidas ni contar sus plumas, y así esta descripción como hecha a alguna distancia no puede ser perfecta, espero hacerla mejor cuando vaya a la demarcación de límites, donde se proporcionará algún individuo muerto”; y, el segundo, tiempo después, muerto, con el que pudo completar su anterior descripción. Al parecer fueron los únicos que vio, pues ambos tenían las alas cortadas y, en sus Apuntamientos, asentó cuanto sigue: “no he tenido individuo con las alas completas”.

Nomenclatura. Sonnini y Azara coincidieron en identificar al Kanindé con L’ara bleu de Buffon (Ara ararauna), representado en la plancha iluminada de Martinet número 36, con el nombre de Ara bleu et jaune du Brésil.

Azara, en sus Apuntamientos, refirió las diferencias que advirtió entre su descripción y la citada plancha iluminada de Martinet:

“La estampa 36 le da treinta pulgadas: no le marca con propiedad la gola, poniéndosela negra: le tiñe sobre la cabeza del celeste que encima del cuerpo: suprime este color del orificio a la cola, pintando a esta azul por debajo, y con 10 plumas no agudas: y pone ribetes amarillos en algunas cobijas”; al respecto, Sonnini mencionó: “Los colores del plumaje y la talla varían en esta especie”.

En efecto, el Kaninde, es el Ara ararauna clasificado por Linneo con el nombre de Psittacus ararauna a partir de las descripciones del Ararauna del alemán George Marcgrave y de los ingleses Francis Willughby y Eleazar Albin; así como, de las del Psittacus maximus cyano-croceus del italiano Ulisse Aldrovandi, del mismo Willugbi, y de sus compatriotas John Ray, Hans Sloane y George Edwards (1758, Syst. Nat., ed. 10, 1, p. 96).

La palabra que identifica a la especie es de origen tupí-guaraní y fue tomada de la descripción de Marcgrave (1648); estaría formada por las palabras arara/loro (más propiamente guacamayo, es onomatopéyica de su canto) y una/oscuro.

Costumbres. Azara anotó en su manuscrito que, el indio Ignacio Ybotiti le refirió que los de esta especie comían “frutas y lo que los demás loros y guacamayos”; luego nuestro naturalista pudo comprobar, según se lee en sus Apuntamientos, que “no tiene[n] fuerza para romper los coquitos del país, y prefiere[n] los dátiles de otras palmas y frutas silvestres”.

Nido. Azara dice en su manuscrito:

“El indio Ignacio Ybotiti me asegura que cría en los árboles huevos, y que pone dos huevos”.

Caracteres. Los siguientes son los que Azara suprimió en la descripción del Kaninde de sus Apuntamientos:

Cola: tiene la mitad de la longitud del ave, está formada en escalera, de modo que las plumas centrales son las más largas. Su actitud cuando está parado en el suelo es arrastrando buena parte de ella, cuando anda la lleva horizontal, y forma en punta;

Pico: negro lustroso, fortísimo. Una membrana de color de rosa bajo ocupa la base del pico, la cual se dilata sobre los ojos por detrás de su ángulo exterior, y toda la base de la pieza inferior o parte inferior de la cabeza. Las narices están en ella, son grandes, elípticas, y su mayor eje es perpendicular al del pico; ellas miran más bien para adelante, y están hacia lo alto del pico en dicha membrana;

Ojo: negro, el iris verde celedón, rodeado de pestaña oscura. Me parece que ve con ambos ojos un mismo objeto a un tiempo;

Alas: se cruzan bastante sobre la cola;

Uñas: corvas, fortísimas, agudas, y negras;

Tarso: oscuro, fuerte, y desnudo como los dedos.