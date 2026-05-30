Recoleta FC: Pablo Zeballos y un fallido retorno al fútbol profesional

El 13 de noviembre de 2022, Pablo Zeballos disputó su último partido a nivel profesional. Fue en filas del Sportivo Ameliano, que le ganó por 4-2 a Guaraní por el torneo Clausura.

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A partir de ahí, el delantero prácticamente colgó los botines, hasta que este año surgió la posibilidad de vuelta con el interés de Recoleta FC. Su retorno se hizo efectivo, al menos en los papeles.

El Canario recurrió a PZ10 en momentos en que su porcentaje de efectividad era bajo, hasta que se produjo la “explosión” goleadora de Allan Wlk Duré, además del crecimiento en cuanto a rendimiento de Kevin Parzajuk, Wilfrido Báez, Aldo Walmor González, Richart Ortiz Páez, entre otros.

La posibilidad de inclusión de Zeballos seguía latente, debido a la doble competencia de “Reco”, el torneo Apertura y la Copa Sudamericana.

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Sin embargo, el delantero no tuvo minutos. Estuvo entre los suplentes un par de veces, pero no ingresó.

El semestre futbolístico aurinegro se cerró con el octavo puesto en la competencia doméstica y el paso a los octavos de final en la Sudamericana.

Ahora, el cuerpo técnico, encabezado por Jorge González Frutos, empieza a evaluar el plantel para las modificaciones, que serán puntuales.

La lista preliminar de bajas la integran Pablo Zeballos, que se meterá de lleno a la arena política; Jorge Núñez, Francisco Pacher y Luis Mendoza.